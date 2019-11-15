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15 ноября 2019, 12:57



Мировой масштаб: сегодня весь день в Норильске проходит конференция Ассоциации мэров зимних городов.

Традиционно такие встречи проходит в городе, где есть секретариат Ассоциации, но для нашего города – по инициативе Агентства развития Норильска - было сделано исключение. Глава Норильска Ринат Ахметчин, приветствуя гостей, сказал: - Наш город накопил большой опыт организации жизни в экстремальных климатических условиях. Мы много работаем со своими партнёрами: «Норникелем» и АРН для того, чтобы в городе была комфортная, насыщенная интересными событиями жизнь. Мы понимаем всю важность сотрудничества со всеми городами - членами Ассоциации. Мы подготовили насыщенную программу, которая поможет понять, что отличает норильчан от жителей других российских городов и за что эту землю любят те, кто хоть раз сюда попал. Фото Ирины Яринской

Просмотров:135 Событие мирового масштаба проходит в эти минуты во Дворце культуры: представители мэрий 12 городов из 7 стран собрались на рабочую встречу Ассоциации мэров зимних городов мира. Ещё пять городов передали письменные полномочия. И, согласно хартии Ассоциации, эта встреча считается официальной, так как присутствует больше половины её членов. Всего в неё входят 23 города из 7 стран. Россию представляют Новосибирск, Магадан и Норильск.Традиционно такие встречи проходит в городе, где есть секретариат Ассоциации, но для нашего города – по инициативе Агентства развития Норильска - было сделано исключение.Глава Норильска Ринат Ахметчин, приветствуя гостей, сказал:- Наш город накопил большой опыт организации жизни в экстремальных климатических условиях. Мы много работаем со своими партнёрами: «Норникелем» и АРН для того, чтобы в городе была комфортная, насыщенная интересными событиями жизнь. Мы понимаем всю важность сотрудничества со всеми городами - членами Ассоциации. Мы подготовили насыщенную программу, которая поможет понять, что отличает норильчан от жителей других российских городов и за что эту землю любят те, кто хоть раз сюда попал.Фото Ирины Яринской