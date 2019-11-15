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15 ноября 2019, 13:36



Изменения в муниципальной программе помогут восполнить нехватку врачебных кадров.

Дефицит кадров в здравоохранении – проблема общая. И если в других регионах её пытаются решить благодаря государственным программам «Земский доктор» и «Земский фельдшер», то Норильску остаётся рассчитывать только на себя. Попасть хотя бы в одну из программ, как бы норильские власти ни пытались, так и не удалось. В них участвуют только малые города, такие как Дудинка, с численностью населения не более пятидесяти тысяч человек. Согласно этим программам, каждый прибывший на территорию врач должен получить миллион рублей, а фельдшер – 500 тысяч. Сейчас идёт пересмотр программы, и, может быть, в ней позволят участвовать более крупным городам, таким как Норильск. А пока у нас восполнить нехватку медицинских кадров призвана муниципальная программа по приглашению специалистов. Реализуется она с 2013 года. За шесть лет её работы в Норильск приехали порядка 250 врачей. Сначала приезжим медикам полагалась единовременная материальная помощь в размере 90 тысяч рублей. Потом она выросла до 100 тысяч. Затем было решено поменять условия программы - простимулировать приезд врачей с более высокой категорией. Так, 150 тысяч рублей должен был получать врач без категории, 200 тысяч - со второй категорией, 250 тысяч - с первой и 300 тысяч рублей - с высшей категорией. Но к сожалению, не сработало. - В этом году главой города было принято решение (сейчас проект проходит согласование), что с января 2020 года сумма выплат составит 500 тысяч рублей для приглашённых врачей независимо от категории, – рассказал Коба Кавтеладзе, руководитель территориального отдела министерства здравоохранения Красноярского края. Помимо единовременной выплаты приезжим специалистам в рамках муниципальной программы полагаются служебная квартира, компенсация расходов на переезд в наш город всех членов семьи и на оплату багажа. От лечебного учреждения - подъёмные в размере двух окладов, плюс по 0,5 оклада – на каждого прибывшего члена семьи доктора. Если же приезжает молодой специалист до 30 лет после вуза и трудоустраивается в первый раз, то он также от лечебного заведения получает в течение первых пяти лет ежемесячную пятидесятипроцентную доплату. В свою очередь кандидат на вакантное место обязан по условиям программы отработать в Норильске не менее пяти лет. Фото Владимира Макушкина

Просмотров:96 Дефицит кадров в здравоохранении – проблема общая. И если в других регионах её пытаются решить благодаря государственным программам «Земский доктор» и «Земский фельдшер», то Норильску остаётся рассчитывать только на себя. Попасть хотя бы в одну из программ, как бы норильские власти ни пытались, так и не удалось. В них участвуют только малые города, такие как Дудинка, с численностью населения не более пятидесяти тысяч человек. Согласно этим программам, каждый прибывший на территорию врач должен получить миллион рублей, а фельдшер – 500 тысяч. Сейчас идёт пересмотр программы, и, может быть, в ней позволят участвовать более крупным городам, таким как Норильск. А пока у нас восполнить нехватку медицинских кадров призвана муниципальная программа по приглашению специалистов. Реализуется она с 2013 года. За шесть лет её работы в Норильск приехали порядка 250 врачей. Сначала приезжим медикам полагалась единовременная материальная помощь в размере 90 тысяч рублей. Потом она выросла до 100 тысяч. Затем было решено поменять условия программы - простимулировать приезд врачей с более высокой категорией. Так, 150 тысяч рублей должен был получать врач без категории, 200 тысяч - со второй категорией, 250 тысяч - с первой и 300 тысяч рублей - с высшей категорией. Но к сожалению, не сработало.- В этом году главой города было принято решение (сейчас проект проходит согласование), что с января 2020 года сумма выплат составит 500 тысяч рублей для приглашённых врачей независимо от категории, – рассказал Коба Кавтеладзе, руководитель территориального отдела министерства здравоохранения Красноярского края.Помимо единовременной выплаты приезжим специалистам в рамках муниципальной программы полагаются служебная квартира, компенсация расходов на переезд в наш город всех членов семьи и на оплату багажа. От лечебного учреждения - подъёмные в размере двух окладов, плюс по 0,5 оклада – на каждого прибывшего члена семьи доктора. Если же приезжает молодой специалист до 30 лет после вуза и трудоустраивается в первый раз, то он также от лечебного заведения получает в течение первых пяти лет ежемесячную пятидесятипроцентную доплату. В свою очередь кандидат на вакантное место обязан по условиям программы отработать в Норильске не менее пяти лет.Фото Владимира Макушкина