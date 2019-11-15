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15 ноября 2019, 13:48



Норильчанин отсудил у производителей мебели 400 тысяч рублей.

Предприниматель уговорила мужчину перенести срок на месяц, но снова опоздала. Мужчина потребовал вернуть деньги, но не получил их. Сотрудники Роспотребнадзора подали от его имени иск и выиграли суд. Ивановскую бизнес-леди обязали вернуть вдвое большую сумму, чем мужчина заплатил за мебель, - 399,77 тысячи рублей. Из них: 193 тысячи - сумма предварительной оплаты товара, 68,5 тысячи рублей - неустойка за просрочку, 5 тысяч - компенсация морального вреда. Дополнительно к этому необязательный предприниматель заплатит 133,26 тысячи рублей в качестве штрафа за отказ в добровольном порядке удовлетворить требования мужчины.

Просмотров:95 По информации краевого Роспотребнадзора, в конце января житель северного города заключил договор на покупку кухни с предпринимателем из Ивановской области. За гарнитур по индивидуальному заказу мужчина перечислил 193 тысячи рублей. Доставить мебель должны были к 30 марта, после чего норильчанин должен был доплатить ещё 36,6 тысячи рублей. Но в установленный договором срок заказ не доставили.Предприниматель уговорила мужчину перенести срок на месяц, но снова опоздала. Мужчина потребовал вернуть деньги, но не получил их. Сотрудники Роспотребнадзора подали от его имени иск и выиграли суд. Ивановскую бизнес-леди обязали вернуть вдвое большую сумму, чем мужчина заплатил за мебель, - 399,77 тысячи рублей. Из них: 193 тысячи - сумма предварительной оплаты товара, 68,5 тысячи рублей - неустойка за просрочку, 5 тысяч - компенсация морального вреда. Дополнительно к этому необязательный предприниматель заплатит 133,26 тысячи рублей в качестве штрафа за отказ в добровольном порядке удовлетворить требования мужчины.