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15 ноября 2019, 13:49



«Брат мой»: норильский театр готовится к премьере, которая состоится уже 23 ноября.

В год 90-летия русского писателя, режиссёра, артиста Василия Шукшина норильский театр готовится к премьере: спектакль «Брат мой» поставит режиссёр Тимур Файрузов в сотрудничестве со сценографом Фемистоклом Атмадзасом, художником по костюмам Ольгой Атмадзас, художником по свету Александром Рязанцевым, хореографом Оксаной Малышевой. В основу сценической версии режиссёра положена одноимённая киноповесть, а также рассказы «Солнце, старик и девушка», «Выбираю деревню на жительство», «Земляки», «Самые первые воспоминания», «Стёпкина любовь», «Даёшь сердце!», «Демагоги», «Сельские жители», «Танцующий Шива», «Верую», «Алёша Бесконвойный» и др. Сюжет организован ситуацией непростой встречи братьев Громовых после смерти отца: старший Иван давно покинул родную деревню, работает прорабом на одной из городских строек, а младший Семён прикипел душой к родной земле, шоферит и к тому же влюблён в местную красавицу, правда, безответно... В развитие событий и встраиваются другие герои, их судьбы и разговоры... Шукшин-режиссёр и сам не раз основывал сюжеты фильмов на монтаже своих рассказов: будь то жизнеописание обаятельного шофера Пашки Колокольникова («Живёт такой парень», 1964) или драматическая история семьи Воеводиных в Сростках («Ваш сын и брат», 1966), или размышление о... «Странных людях», которыми, в сущности, держится наша земля (премьера 1969 г.). Все его произведения, в конце концов, соединены/спаяны в один большой роман – о русском Человеке, кто он, откуда и куда идёт, чем обусловлена его судьба, каково его место на Земле... - говорят о театре. В спектакле заняты артисты Евгения Воронова, Сергей Даданов, Елена Донова, Дарья Дороготовцева, Александр Жуйков, Николай Каверин, Александр Носырев (в роли Семёна Громова), Степан Мамойкин (в роли Ивана Громова), Евгений Нестеров, Иван Розинкин, Галина Савина, Инесса Талашкевич, Евгения Хитрина (в роли Валентины Ковалёвой), Денис Чайников.

Просмотров:89 В год 90-летия русского писателя, режиссёра, артиста Василия Шукшина норильский театр готовится к премьере: спектакль «Брат мой» поставит режиссёр Тимур Файрузов в сотрудничестве со сценографом Фемистоклом Атмадзасом, художником по костюмам Ольгой Атмадзас, художником по свету Александром Рязанцевым, хореографом Оксаной Малышевой.В основу сценической версии режиссёра положена одноимённая киноповесть, а также рассказы «Солнце, старик и девушка», «Выбираю деревню на жительство», «Земляки», «Самые первые воспоминания», «Стёпкина любовь», «Даёшь сердце!», «Демагоги», «Сельские жители», «Танцующий Шива», «Верую», «Алёша Бесконвойный» и др.Сюжет организован ситуацией непростой встречи братьев Громовых после смерти отца: старший Иван давно покинул родную деревню, работает прорабом на одной из городских строек, а младший Семён прикипел душой к родной земле, шоферит и к тому же влюблён в местную красавицу, правда, безответно... В развитие событий и встраиваются другие герои, их судьбы и разговоры...Шукшин-режиссёр и сам не раз основывал сюжеты фильмов на монтаже своих рассказов: будь то жизнеописание обаятельного шофера Пашки Колокольникова («Живёт такой парень», 1964) или драматическая история семьи Воеводиных в Сростках («Ваш сын и брат», 1966), или размышление о... «Странных людях», которыми, в сущности, держится наша земля (премьера 1969 г.). Все его произведения, в конце концов, соединены/спаяны в один большой роман – о русском Человеке, кто он, откуда и куда идёт, чем обусловлена его судьба, каково его место на Земле... - говорят о театре.В спектакле заняты артисты Евгения Воронова, Сергей Даданов, Елена Донова, Дарья Дороготовцева, Александр Жуйков, Николай Каверин, Александр Носырев (в роли Семёна Громова), Степан Мамойкин (в роли Ивана Громова), Евгений Нестеров, Иван Розинкин, Галина Савина, Инесса Талашкевич, Евгения Хитрина (в роли Валентины Ковалёвой), Денис Чайников.