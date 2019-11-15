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15 ноября 2019, 13:51

Таймыр встречает «Большой Аргиш».


Завтра, 16 ноября, в заполярной столице стартует шестой этнический фестиваль «Большой Аргиш». В этом году он посвящён сказкам и легендам коренных народов Таймыра.
Начало праздника назначено на 14.00 на Набережной площади. Здесь развернётся большое этническое стойбище, пройдут состязания по национальным видам спорта, запланирована концертная программа. Кроме того, желающие смогут прокатиться на оленьих упряжках.
С 15.00 начнут работу площадки фестиваля. Так, в городском Доме культуры откроется выставка работ учащихся детской школы искусств им. Б. Н. Молчанова «Сказки народов Таймыра», здесь же в честь 50-летнего юбилея Таймырского народного ансамбля песни и танца народов Севера «Хэйро» пройдёт Фестиваль северного танца.
В КДЦ «Арктика» в 15.30 состоится выступление группы «Этнобит», а в 16.00 все желающие смогут посмотреть фильм «24 снега» режиссёра Михаила Барынина. В Таймырском Доме народного творчества с 15.00 будет работать этническое подворье «Таймырская Ойкумена». В это же время в Таймырском краеведческом музее откроется выставка «След простыл».
В Центральной библиотеке также в 15.00 начнёт работу интерактивная историко-этногрофическая выставка «Здесь наших предков дух и созиданье». В это же время в городской библиотеке им. Огдо Аксёновой пройдёт литературно-игровая программа «Таймырские забавы», а в детско-юношеском центре туризма и творчества «Юниор» для гостей фестиваля будут проводиться различные мастер-классы.
Изюминкой фестиваля в Дудинке станет завершающая вечерняя сюита «Север на ладони», а также световое шоу. Их демонстрация начнётся в 18.00 на Набережной площади.
На следующий день, 17 ноября, «Большой Аргиш» пройдёт в Норильске. Начиная с 12.00 на Комсомольской площади разместятся чумы пяти таймырских этносов. Здесь же состоится интерактивная программа «Сказки Большого Аргиша», вечером, в 18.00, гости фестиваля смогут насладиться световым шоу. Кроме того, на площади устроят катание на оленьих и собачьих упряжках.
В 12.00 свои двери распахнут Норильский Заполярный театр драмы им. Вл. Маяковского, Музейно-выставочный комплекс «Музей Норильска», публичная библиотека, Норильский колледж искусств, кинокомплекс «Родина» и киноконцертный комплекс «Арт-холл». Для горожан будут организованы различные выставки, интерактивные площадки, театрализованные представления, встречи с интересными людьми, пройдут мастер-классы, показы фильмов и многое другое.
Кроме того, на фестиваль в этом году приехали гости из других стран. Восемь победителей проекта FusioNNow узнают о культурных особенностях этносов Таймыра и расскажут о них всему миру.

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