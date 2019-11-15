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15 ноября 2019, 13:52



«Норникель» - победитель премии «Сноб» в номинации «Экология».

В номинации «Экология» премию за поддержку экоактивизма и технологическое переоснащение вручили компании «Норникель». Награду получил директор департамента по взаимодействию с федеральными и региональными органами власти «Норникеля» Андрей Грачёв. Организаторы премии отметили не только программы по модернизации производства, направленные на улучшение экологии, но и поддержку и развитие волонтёрского движения и экоактивизма. В частности, членов жюри покорил фильм «Сaring» («Неравнодушные»). В нём рассказываются истории корпоративных волонтёров «Норникеля», которые в свободное от работы время благоустраивают территории и помогают людям, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Фильм «Неравнодушные» уже получил награды на 10-м международном фестивале Cannes Corporate Media & TV Awards в Каннах и получил отметку «honorable mention!!!» от жюри конкурса Los Angeles Film Awards. Стоит отметить, что «Норникель» уже получал награды этой престижной премии - в 2016 году за фильм «Норильскфильм» Алексея Пивоварова. В 2017 году ярким событием года в номинации «Филантропия» «Норникель» получил премию за реализацию уникального проекта по прокладке широкополосного интернета и подключение Норильска к мировой Сети. В 2018 году компания также входила в шорт-лист в номинации «Музейное дело» с проектом «Освоение Севера: тысяча лет успеха» и была представлена в спецноминации за социальные и культурные проекты, которые реализуются в регионах компании и по всей стране.

Просмотров:90 13 ноября в Москве в Театре на Малой Бронной состоялось награждение победителей премии журнала «Сноб» «Сделано в России – 2019». В этом году премия вручается в восьмой раз. Она присуждается за достижения в области литературы, кино и театра, а также бизнеса, музейного дела, науки и технологий, благотворительности и медиа.В номинации «Экология» премию за поддержку экоактивизма и технологическое переоснащение вручили компании «Норникель». Награду получил директор департамента по взаимодействию с федеральными и региональными органами власти «Норникеля» Андрей Грачёв.Организаторы премии отметили не только программы по модернизации производства, направленные на улучшение экологии, но и поддержку и развитие волонтёрского движения и экоактивизма. В частности, членов жюри покорил фильм «Сaring» («Неравнодушные»). В нём рассказываются истории корпоративных волонтёров «Норникеля», которые в свободное от работы время благоустраивают территории и помогают людям, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Фильм «Неравнодушные» уже получил награды на 10-м международном фестивале Cannes Corporate Media & TV Awards в Каннах и получил отметку «honorable mention!!!» от жюри конкурса Los Angeles Film Awards.Стоит отметить, что «Норникель» уже получал награды этой престижной премии - в 2016 году за фильм «Норильскфильм» Алексея Пивоварова. В 2017 году ярким событием года в номинации «Филантропия» «Норникель» получил премию за реализацию уникального проекта по прокладке широкополосного интернета и подключение Норильска к мировой Сети.В 2018 году компания также входила в шорт-лист в номинации «Музейное дело» с проектом «Освоение Севера: тысяча лет успеха» и была представлена в спецноминации за социальные и культурные проекты, которые реализуются в регионах компании и по всей стране.