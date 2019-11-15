Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/41543

15 ноября 2019, 14:27



Долганский для всех: в музее природы и этнографии «Заповедников Таймыра» проходит месячник, посвящённый 40-летию долганской письменности и литературы.

В честь этого события специалисты отдела экологического просвещения подготовили тематическую презентацию. В рамках этой акции будут проходить различные мероприятия по пропаганде долганского языка. С презентацией уже ознакомились ученики девятых классов Хатангской средней школы № 1. Из рассказов специалистов они узнали, как создавалась долганская письменность, а также о людях, стоявших у истоков её создания. Родоначальницей долганской письменности и литературы является Огдо Аксёнова. Из рассказа ведущего специалиста Зинаиды Марьясовой ребята узнали, что в далёкие 30-е годы XX века совсем юным мальчишкой приехал на Таймыр Владимир Михайлович Наделяев, который работал учителем в посёлке Сындасско. Не зная языка, он сумел найти подход к детям и научить их разговаривать на русском языке, а сам выучил долганский. Он составил рукописный букварь, который тогда размножили под копирку и раздали ученикам. Впоследствии это стало делом всей его жизни. Тогда же другой педагог Елизавета Ивановна Убрятова, работая в Норильской школе-интернате, тоже научила детей говорить на русском и выучила долганский язык. Она тоже посвятит свою жизнь лингвистике. Евдокия Егоровна часто обращалась к якутскому фольклористу Прокопию Елисеевичу Ефремову, который поддержал её начинания и предложил ввести в созданную ею азбуку дополнительные знаки якутского алфавита для передачи чисто долганских звуков и, кроме того, специальные графические приёмы обозначения долганских гласных и дифтонгов. В 1973 году вышла первая книга стихов Огдо Аксёновой «Бараксан» на русском и долганском языках. С выходом этой книги началась долганская письменность, она автор первого долганского букваря. В школах начали изучать долганский язык. Ленинградское издательство «Просвещение» выпустило первые буквари на долганском языке, автором которых были Е. Е. Аксёнова и А.А. Барболина. В 1990 году под авторством Н. А. Артемьева и В. Н. Парфирьева вышел учебник «Дулгааттар тыллара». В 1992 году под авторством Е. Е. Аксёновой и А. А. Барболиной вышел первый долгано-русский и русско-долганский словарь объемом 4000 слов. Сегодня долганский язык как предмет изучается во всех начальных классах поселковых школ, в 5-9-х классах Хетской, Новорыбинской средних школ, Хатангской школе-интернате. Сотрудники отдела экологического просвещения «Заповедники Таймыра» считают, что сохранение языка является приоритетным направлением в работе, к тому же существует прекрасная база для изучения долганского языка и культуры северных этносов – это музей первой долганской поэтессы Огдо Аксёновой. Фото http://zapovedsever.ru

Просмотров:69 В честь этого события специалисты отдела экологического просвещения подготовили тематическую презентацию. В рамках этой акции будут проходить различные мероприятия по пропаганде долганского языка.С презентацией уже ознакомились ученики девятых классов Хатангской средней школы № 1. Из рассказов специалистов они узнали, как создавалась долганская письменность, а также о людях, стоявших у истоков её создания. Родоначальницей долганской письменности и литературы является Огдо Аксёнова. Из рассказа ведущего специалиста Зинаиды Марьясовой ребята узнали, что в далёкие 30-е годы XX века совсем юным мальчишкой приехал на Таймыр Владимир Михайлович Наделяев, который работал учителем в посёлке Сындасско. Не зная языка, он сумел найти подход к детям и научить их разговаривать на русском языке, а сам выучил долганский. Он составил рукописный букварь, который тогда размножили под копирку и раздали ученикам. Впоследствии это стало делом всей его жизни.Тогда же другой педагог Елизавета Ивановна Убрятова, работая в Норильской школе-интернате, тоже научила детей говорить на русском и выучила долганский язык. Она тоже посвятит свою жизнь лингвистике. Евдокия Егоровна часто обращалась к якутскому фольклористу Прокопию Елисеевичу Ефремову, который поддержал её начинания и предложил ввести в созданную ею азбуку дополнительные знаки якутского алфавита для передачи чисто долганских звуков и, кроме того, специальные графические приёмы обозначения долганских гласных и дифтонгов.В 1973 году вышла первая книга стихов Огдо Аксёновой «Бараксан» на русском и долганском языках. С выходом этой книги началась долганская письменность, она автор первого долганского букваря. В школах начали изучать долганский язык. Ленинградское издательство «Просвещение» выпустило первые буквари на долганском языке, автором которых были Е. Е. Аксёнова и А.А. Барболина. В 1990 году под авторством Н. А. Артемьева и В. Н. Парфирьева вышел учебник «Дулгааттар тыллара». В 1992 году под авторством Е. Е. Аксёновой и А. А. Барболиной вышел первый долгано-русский и русско-долганский словарь объемом 4000 слов.Сегодня долганский язык как предмет изучается во всех начальных классах поселковых школ, в 5-9-х классах Хетской, Новорыбинской средних школ, Хатангской школе-интернате. Сотрудники отдела экологического просвещения «Заповедники Таймыра» считают, что сохранение языка является приоритетным направлением в работе, к тому же существует прекрасная база для изучения долганского языка и культуры северных этносов – это музей первой долганской поэтессы Огдо Аксёновой.Фото http://zapovedsever.ru