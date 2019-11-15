Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/41544

15 ноября 2019, 15:11



Дело сдвинулось: министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики внесло в правительство проект указа «Об основах государственной политики в Арктике и национальной безопасности до 2035 года».

В список ключевых документов кроме упомянутого указа и собственно «Стратегии развития Арктической зоны России до 2035 года» также входит Федеральный закон «Об особом экономическом режиме Арктической зоны» (система льгот и преференций) и новая редакция госпрограммы для Арктики. Ключевым внутренним вызовом для развития Арктической зоны является преодоление разрыва между вкладом в экономическое развитие страны и качеством жизни местного населения. В первую очередь речь идёт о показателях смертности, качества образования, доступности жилья, состояния городской среды. Кроме того, приоритетными остаются ещё 3 цели: сохранение и обеспечение защиты природной среды Арктики; развитие коренных малочисленных народов, защита их исконной среды обитания и традиционного образа жизни; сохранение Арктики как территории мира, стабильного и взаимовыгодного партнёрства. По оценкам Минвостокразвития, через 15 лет за счёт ввода одной из крупнейших в мире нефтяных провинций и активизации освоения шельфа Арктика будет давать до 90% всего российского газа и 25% нефти. Арктика обеспечит России место одного из лидеров на мировом рынке СПГ, производя до 120 млн тонн СПГ в год. В ближайшие 15 лет здесь будет активно развиваться новая отрасль - нефтегазохимия. Всё это приведёт к увеличению загрузки Северного морского пути до 160 млн тонн в год, то есть в 8 раз выше уровня 2018 года. В результате реализации новой стратегии к 2035 году темпы роста промышленного производства и производительности труда в Арктической зоне будут в 1,5 раза выше общероссийских, предполагается создание до 200 тысяч новых рабочих мест, в целом Арктика станет привлекать 13-15% инвестиций российской экономики. Фото Дениса Кожевникова

Просмотров:48 Этот указ президента РФ является частью системы документов, которые определяют новую арктическую стратегию России и которые должны быть согласованы и утверждены до конца 2019 года, сообщили «Интерфаксу» в министерстве.В список ключевых документов кроме упомянутого указа и собственно «Стратегии развития Арктической зоны России до 2035 года» также входит Федеральный закон «Об особом экономическом режиме Арктической зоны» (система льгот и преференций) и новая редакция госпрограммы для Арктики.Ключевым внутренним вызовом для развития Арктической зоны является преодоление разрыва между вкладом в экономическое развитие страны и качеством жизни местного населения. В первую очередь речь идёт о показателях смертности, качества образования, доступности жилья, состояния городской среды. Кроме того, приоритетными остаются ещё 3 цели: сохранение и обеспечение защиты природной среды Арктики; развитие коренных малочисленных народов, защита их исконной среды обитания и традиционного образа жизни; сохранение Арктики как территории мира, стабильного и взаимовыгодного партнёрства.По оценкам Минвостокразвития, через 15 лет за счёт ввода одной из крупнейших в мире нефтяных провинций и активизации освоения шельфа Арктика будет давать до 90% всего российского газа и 25% нефти. Арктика обеспечит России место одного из лидеров на мировом рынке СПГ, производя до 120 млн тонн СПГ в год. В ближайшие 15 лет здесь будет активно развиваться новая отрасль - нефтегазохимия. Всё это приведёт к увеличению загрузки Северного морского пути до 160 млн тонн в год, то есть в 8 раз выше уровня 2018 года.В результате реализации новой стратегии к 2035 году темпы роста промышленного производства и производительности труда в Арктической зоне будут в 1,5 раза выше общероссийских, предполагается создание до 200 тысяч новых рабочих мест, в целом Арктика станет привлекать 13-15% инвестиций российской экономики.Фото Дениса Кожевникова