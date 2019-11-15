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15 ноября 2019, 15:26



МФК «Норильский никель» встретится с бронзовым призёром прошлого сезона.

Сейчас у норильчан 13 очков и пятое место в турнирной таблице. У самарцев, бронзовых призёров сезона 2018/2019, 12 очков и шестая позиция. История личных встреч между клубами насчитывает пять матчей, в которых «Норильский никель» одержал три победы, «Динамо-Самара» - две. Разница забитых и пропущенных мячей – 21:17 в пользу никельщиков. Справка «ЗП»: МФК «Динамо-Самара» был образован в 2018 году на базе клуба «Богатое», который в сезоне 2017/2018 участвовал в Первой лиге (зона «Москва») – третьем по силе дивизионе страны. В прошлом сезоне самарцы дебютировали в Суперлиге и сразу же завоевали медали – завершив регулярный чемпионат на шестом месте, в серии плей-офф они одолели «Синару» (четвертьфинал) и уступили КПРФ (полуфинал). В играх за бронзовые медали динамовцы взяли верх над «Новой генерацией».

Просмотров:28 Перенесённая встреча 1-го тура против клуба «Динамо-Самара» пройдёт в понедельник, 18 ноября, в подмосковных Люберцах. Начало матча в 19.00 (время норильское). Прямая трансляция будет доступна на официальном канале Ассоциации мини-футбола России в YouTube.Сейчас у норильчан 13 очков и пятое место в турнирной таблице. У самарцев, бронзовых призёров сезона 2018/2019, 12 очков и шестая позиция.История личных встреч между клубами насчитывает пять матчей, в которых «Норильский никель» одержал три победы, «Динамо-Самара» - две. Разница забитых и пропущенных мячей – 21:17 в пользу никельщиков.Справка «ЗП»:МФК «Динамо-Самара» был образован в 2018 году на базе клуба «Богатое», который в сезоне 2017/2018 участвовал в Первой лиге (зона «Москва») – третьем по силе дивизионе страны. В прошлом сезоне самарцы дебютировали в Суперлиге и сразу же завоевали медали – завершив регулярный чемпионат на шестом месте, в серии плей-офф они одолели «Синару» (четвертьфинал) и уступили КПРФ (полуфинал). В играх за бронзовые медали динамовцы взяли верх над «Новой генерацией».