Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/41546

15 ноября 2019, 15:27



Системы освещения Норильска готовят к полярной ночи.

Сейчас в связи с сокращением светового дня каждые пять дней увеличивается время, когда включено уличное освещение. 30 ноября, по некоторым расчётам, наступает полярная ночь, поэтому решено было с этого дня досрочно включить новогоднюю иллюминацию, сообщили в пресс-службе администрации города. До начала полярной ночи городские службы провели традиционную проверку системы уличного освещения. Из 720 часов в декабре уличные фонари в Норильске будут работать 647 часов 50 минут. «При этом они никогда не светят круглосуточно, даже в самый пик полярной ночи максимальное время работы фонарей составляет 21 час 30 минут. А, например, летом, когда в Норильске наступает полярный день, уличное освещение не включается совсем», - сообщают специалисты.

Просмотров:25 Городские службы Норильска начали подготовку систем уличного освещения к наступлению полярной ночи.Сейчас в связи с сокращением светового дня каждые пять дней увеличивается время, когда включено уличное освещение. 30 ноября, по некоторым расчётам, наступает полярная ночь, поэтому решено было с этого дня досрочно включить новогоднюю иллюминацию, сообщили в пресс-службе администрации города.До начала полярной ночи городские службы провели традиционную проверку системы уличного освещения. Из 720 часов в декабре уличные фонари в Норильске будут работать 647 часов 50 минут.«При этом они никогда не светят круглосуточно, даже в самый пик полярной ночи максимальное время работы фонарей составляет 21 час 30 минут. А, например, летом, когда в Норильске наступает полярный день, уличное освещение не включается совсем», - сообщают специалисты.