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Сегодня: Понедельник, 21 сентября 2015 г.
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Новости:
15:27 Системы освещения Норильска готовят к полярной ночи.
15:26 МФК «Норильский никель» встретится с бронзовым призёром прошлого сезона.
15:11 Дело сдвинулось: министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики внесло в правительство проект указа «Об основах государственной политики в Арктике и национальной безопасности до 2035 года».
14:27 Долганский для всех: в музее природы и этнографии «Заповедников Таймыра» проходит месячник, посвящённый 40-летию долганской письменности и литературы.
13:52 «Норникель» - победитель премии «Сноб» в номинации «Экология».
13:51 Таймыр встречает «Большой Аргиш».
13:49 «Брат мой»: норильский театр готовится к премьере, которая состоится уже 23 ноября.
13:48 Норильчанин отсудил у производителей мебели 400 тысяч рублей.
13:36 Изменения в муниципальной программе помогут восполнить нехватку врачебных кадров.
12:57 Мировой масштаб: сегодня весь день в Норильске проходит конференция Ассоциации мэров зимних городов.
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