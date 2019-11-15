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15 ноября 2019, 16:12



Норильские единороссы отмечены на партийной конференции в Красноярске.

Активное участие в работе конференции приняли норильчане. В делегацию от Норильска вошли секретарь местного политсовета партии Николай Жигулин, руководитель фракции партии в городском Совете депутатов Дмитрий Карасёв, члены политсовета Евгений Волик и Виктор Калинин, председатель местного Совета сторонников Роман Красовский, исполнительный секретарь Лилия Родионова. Сегодня в Норильске активно реализуются такие партийные проекты как «Здоровое будущее», «Народный контроль», «Новая школа», «Безопасные дороги», «Культура малой родины» и другие. Флагманский проект партии на территории - «Комфортная среда», один из лучших в Красноярском крае. Всего по краю за 2 года в рамках проекта «Городская среда» на благоустройство населённых пунктов направлено более 3 млрд руб., благоустроены 1100 дворов и 110 общественных пространств. Норильчане были неоднократно отмечены в ходе конференции. Открывая мероприятие, губернатор Александр Усс вручил партийный билет и сертификат выпускника Сибирской партийной школы «Енисей» на тему «Партийная деятельность в современных условиях» исполнительному секретарю Норильского местного отделения партии Лилии Родионовой и отметил: «Практически все выпускники школы пришли на учёбу инициативно. А это говорит о том, что интерес к работе «Единой России» есть, он велик, и потому у нашей партии, конечно же, есть вполне реальное оптимистическое будущее». В ходе ротации кадрового состава органов партии в состав президиума регионального политсовета был избран глава города Норильска, член регионального политсовета Ринат Ахметчин. Промежуточные итоги проектной работы партии подвёл в своём выступлении секретарь Красноярского регионального отделения Алексей Додатко, отметивший положительную динамику активности норильских отделений «Единой России» и «Молодой гвардии».

Просмотров:145 13 ноября в Красноярске, в новом многофункциональном спортивном комплексе «Сопка» состоялась XXXV конференция Красноярского регионального отделения партии «Единая Россия».Активное участие в работе конференции приняли норильчане. В делегацию от Норильска вошли секретарь местного политсовета партии Николай Жигулин, руководитель фракции партии в городском Совете депутатов Дмитрий Карасёв, члены политсовета Евгений Волик и Виктор Калинин, председатель местного Совета сторонников Роман Красовский, исполнительный секретарь Лилия Родионова.Сегодня в Норильске активно реализуются такие партийные проекты как «Здоровое будущее», «Народный контроль», «Новая школа», «Безопасные дороги», «Культура малой родины» и другие. Флагманский проект партии на территории - «Комфортная среда», один из лучших в Красноярском крае. Всего по краю за 2 года в рамках проекта «Городская среда» на благоустройство населённых пунктов направлено более 3 млрд руб., благоустроены 1100 дворов и 110 общественных пространств.Норильчане были неоднократно отмечены в ходе конференции. Открывая мероприятие, губернатор Александр Усс вручил партийный билет и сертификат выпускника Сибирской партийной школы «Енисей» на тему «Партийная деятельность в современных условиях» исполнительному секретарю Норильского местного отделения партии Лилии Родионовой и отметил: «Практически все выпускники школы пришли на учёбу инициативно. А это говорит о том, что интерес к работе «Единой России» есть, он велик, и потому у нашей партии, конечно же, есть вполне реальное оптимистическое будущее».В ходе ротации кадрового состава органов партии в состав президиума регионального политсовета был избран глава города Норильска, член регионального политсовета Ринат Ахметчин.Промежуточные итоги проектной работы партии подвёл в своём выступлении секретарь Красноярского регионального отделения Алексей Додатко, отметивший положительную динамику активности норильских отделений «Единой России» и «Молодой гвардии».