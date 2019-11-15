Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/41548

15 ноября 2019, 16:25



Благотворительный шаг: сделай своими руками праздничную открытку и помоги Артуру Игнатьеву.

Артур Игнатьев живёт в посёлке Тухард, ему 15 лет. В благотворительный фонд «69 параллель» обратилась мама мальчика. Однажды из-за сильной слабости мальчик не смог встать самостоятельно с постели, он с трудом дышал, жаловался на головокружение. Артура доставили в норильскую городскую больницу, где ему поставили диагноз: дегенеративное заболевание нервной системы. Состояние мальчика улучшилось, но приступы стали регулярными. Несколько раз его возили в генетический центр имени Н. И. Пирогова в Москву, где ему поставили диагноз «гипокалиемический периодический паралич». Врачи до сих пор не подобрали ему нужное и эффективное лечение. Для того чтобы найти причину заболевания и окончательно определиться с лечением, нужно дополнительное обследование, на которое до сих пор не собрана нужная сумма. Стоимость обследования 47 тысяч рублей, на сегодняшний день собрано 36 тысяч 362 рубля - необходимо ещё чуть больше десяти тысяч. С этой целью сотрудники «69 параллели» решили провести мастер-класс по созданию праздничной открытки. Мастер-класс пройдёт 16 ноября в 13 часов в АнтикафеМКС - улица Комсомольская, 26, кабинет 1. Запись по телефону 490-400.

Просмотров:138 В начале октября этого года «Заполярка» уже рассказывала о сборе средств на обследование мальчика, но нужная сумма, к сожалению, не была набрана.Артур Игнатьев живёт в посёлке Тухард, ему 15 лет. В благотворительный фонд «69 параллель» обратилась мама мальчика. Однажды из-за сильной слабости мальчик не смог встать самостоятельно с постели, он с трудом дышал, жаловался на головокружение. Артура доставили в норильскую городскую больницу, где ему поставили диагноз: дегенеративное заболевание нервной системы. Состояние мальчика улучшилось, но приступы стали регулярными. Несколько раз его возили в генетический центр имени Н. И. Пирогова в Москву, где ему поставили диагноз «гипокалиемический периодический паралич». Врачи до сих пор не подобрали ему нужное и эффективное лечение. Для того чтобы найти причину заболевания и окончательно определиться с лечением, нужно дополнительное обследование, на которое до сих пор не собрана нужная сумма. Стоимость обследования 47 тысяч рублей, на сегодняшний день собрано 36 тысяч 362 рубля - необходимо ещё чуть больше десяти тысяч. С этой целью сотрудники «69 параллели» решили провести мастер-класс по созданию праздничной открытки.Мастер-класс пройдёт 16 ноября в 13 часов в АнтикафеМКС - улица Комсомольская, 26, кабинет 1. Запись по телефону 490-400.