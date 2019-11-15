Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/41549

15 ноября 2019, 16:26



В Норильске прошёл Всероссийский день призывника.

Гостями военных в этот раз стали юноши призывного возраста, студенты средних специальных учебных заведений Норильска. Им показали не только современное вооружение и экипировку военнослужащих, но и инженерное оборудование войск, средства защиты от химической и радиационной опасности, познакомили с армейским бытом, вплоть до содержания тумбочек и правил заправки койки. Здесь же юноши смогли пострелять из автомата Калашникова с электронной системой имитации прицельной стрельбы и попробовать солдатскую кашу. Напоследок военные продемонстрировали учебный бой по условному освобождению захваченного террористами здания. Подробнее о том, как проходил День призывника в Норильске, «Заполярка» расскажет в одном из ближайших номеров. Фото Дениса Кожевникова

Просмотров:204 Возродившаяся в прошлом году традиция не только пользуется популярностью в заполярном городе, но и год от года усилиями военных Норильского гарнизона приобретает новые формы.Гостями военных в этот раз стали юноши призывного возраста, студенты средних специальных учебных заведений Норильска. Им показали не только современное вооружение и экипировку военнослужащих, но и инженерное оборудование войск, средства защиты от химической и радиационной опасности, познакомили с армейским бытом, вплоть до содержания тумбочек и правил заправки койки.Здесь же юноши смогли пострелять из автомата Калашникова с электронной системой имитации прицельной стрельбы и попробовать солдатскую кашу. Напоследок военные продемонстрировали учебный бой по условному освобождению захваченного террористами здания.Подробнее о том, как проходил День призывника в Норильске, «Заполярка» расскажет в одном из ближайших номеров.Фото Дениса Кожевникова