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15 ноября 2019, 16:47



Конкурс фотографий и видеоискусства о жизни коренных народов стартовал на Таймыре.

Мероприятие проходит в рамках районного фестиваля «Мы сможем сердцем Арктику согреть», который состоится в декабре этого года. В конкурсе могут принять участие любители, снимающие фильмы и видеоролики на любое средство записи (видео-, фотокамера, мобильный телефон). Материалы должны содержать сюжеты о жизни коренных малочисленных народов Арктики и Сибири, «зафиксированные в естественных условиях, характеризующих реалии жизни, фрагменты традиционного быта, охоты, рыбалки, оленеводства и так далее». Возраст участников не ограничен. Работы будут оцениваться в четырёх номинациях: «Телевизионный репортаж, отражающий действительность», «Фильм-минутка», «Современная фотография», «Архивная фотография, где запечатлена история Арктики и Сибири или отдельных семей». Предусмотрен приз зрительских симпатий. Лучшие работы войдут в DVD-альбом конкурса. Торжественное награждение победителей пройдёт 7 декабря 2019 года в Таймырском Доме народного творчества. Фото Дениса Кожевникова

Просмотров:142 Конкурс аудиовизуального творчества северных территорий Красноярского края «Арктика и Сибирь в объективе аборигена» стартовал вчера в Дудинке. Об этом сообщила пресс-служба администрации Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района.Мероприятие проходит в рамках районного фестиваля «Мы сможем сердцем Арктику согреть», который состоится в декабре этого года. В конкурсе могут принять участие любители, снимающие фильмы и видеоролики на любое средство записи (видео-, фотокамера, мобильный телефон). Материалы должны содержать сюжеты о жизни коренных малочисленных народов Арктики и Сибири, «зафиксированные в естественных условиях, характеризующих реалии жизни, фрагменты традиционного быта, охоты, рыбалки, оленеводства и так далее». Возраст участников не ограничен.Работы будут оцениваться в четырёх номинациях: «Телевизионный репортаж, отражающий действительность», «Фильм-минутка», «Современная фотография», «Архивная фотография, где запечатлена история Арктики и Сибири или отдельных семей». Предусмотрен приз зрительских симпатий.Лучшие работы войдут в DVD-альбом конкурса.Торжественное награждение победителей пройдёт 7 декабря 2019 года в Таймырском Доме народного творчества.Фото Дениса Кожевникова