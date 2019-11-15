Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/41551

15 ноября 2019, 17:02



Старение населения и жизнь пожилых в зимних городах: только что была определена главная тема Конференции мэров зимних городов мира - 2020.

По мнению представителя Финляндии, проблема снижения рождаемости и увеличения числа пожилых людей сегодня одна из самых актуальных во всем мире. - Для нашей страны характерно, что молодёжь переезжает на юг, а на севере, в таком городке как Рованиеми, остаётся нетрудоспособное население, - сказал Юха Туиску, который презентовал место проведения следующей конференции. - И мы очень надеемся на обмен опытом решения этой проблемы с представителями других городов. Мы очень хотим узнать, можно ли добиться того, чтобы молодёжь, наоборот, - переезжала на Север. Что для этого нужно сделать? Как создать условия, привлекательные для молодых, и как обеспечить достойное проживание стариков на Севере? Может, сообща нам удастся выработать стратегию, которая поможет нашим городам. На будущей конференции будут рассматриваться и вопросы организации здравоохранения на Севере. Также было объявлено, что в качестве городов-наблюдателей на конференции будут присутствовать Мурманск и Архангельск. Секретариат ассоциации призвал всех присутствующих активнее привлекать к участию в конференции другие города. Фото Ирины Яринской

Просмотров:184 Конференция мэров зимних городов пройдёт в 2020 году в Рованиеми. В ней примет участие и глава Норильска Ринат Ахметчин.По мнению представителя Финляндии, проблема снижения рождаемости и увеличения числа пожилых людей сегодня одна из самых актуальных во всем мире.- Для нашей страны характерно, что молодёжь переезжает на юг, а на севере, в таком городке как Рованиеми, остаётся нетрудоспособное население, - сказал Юха Туиску, который презентовал место проведения следующей конференции. - И мы очень надеемся на обмен опытом решения этой проблемы с представителями других городов. Мы очень хотим узнать, можно ли добиться того, чтобы молодёжь, наоборот, - переезжала на Север. Что для этого нужно сделать? Как создать условия, привлекательные для молодых, и как обеспечить достойное проживание стариков на Севере? Может, сообща нам удастся выработать стратегию, которая поможет нашим городам.На будущей конференции будут рассматриваться и вопросы организации здравоохранения на Севере.Также было объявлено, что в качестве городов-наблюдателей на конференции будут присутствовать Мурманск и Архангельск. Секретариат ассоциации призвал всех присутствующих активнее привлекать к участию в конференции другие города.Фото Ирины Яринской