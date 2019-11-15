Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/41552

15 ноября 2019, 17:03



Началась выплата материальной помощи ко Дню инвалида.

Деньги перечислят на банковские счета граждан или через отделения почтовой связи «Почты России» по месту жительства граждан. Более подробную информацию можно получить по телефонам: 46-20-83, 46-07-08, 46-21-08.

Просмотров:169 Управление социальной политики администрации города Норильска уведомляет о начале выплаты материальной помощи. Сумма выплаты - 1000 рублей. Эти деньги предназначены инвалидам 1, 2, 3-й групп и родителям, воспитывающим детей-инвалидов, зарегистрированных на территории муниципального образования город Норильск по месту жительства и состоящих на учёте в управлении.Деньги перечислят на банковские счета граждан или через отделения почтовой связи «Почты России» по месту жительства граждан.Более подробную информацию можно получить по телефонам: 46-20-83, 46-07-08, 46-21-08.