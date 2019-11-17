Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/41554

17 ноября 2019, 14:35



Опыт развития международного туризма. Остров Пасхи - Норильску.

- Всё, что делается для привлечения туристов на удалённые территории, должно быть согласовано с жителями, - говорит он. - Важно, чтобы островитяне и горожане понимали, что их ждёт, как их жизнь изменится с наплывом туристов, и были в этом заинтересованы. По мнению эксперта, туристам интересны в первую очередь люди, постоянно живущие там, куда они приезжают, их быт, общение с ними, и уже потом история, природа, архитектура. Поэтому и важна вовлечённость населения. Также Себастьен Агила отметил, что никто извне не способен развить туризм на уединённой территории так, как этот сделают местные специалисты. И на острове Пасхи планы утверждаются с учётом мнения островитян. Например, правительство Чили предлагает обустроить там большой порт, чтобы к Рапа-Нуи могли подходить круизные корабли, но местные против такого решения, потому что это может навредить экологии острова, и правительство с этим считается. И ещё важно реально оценивать свои силы: подсчитать, сколько туристов в год территория может принять без ущерба для себя. На острове Пасхи это 120 000 человек. Поэтому необходимо не только привлекать туристов, но и контролировать их поток и даже сдерживать. В числе прочего Себастьен Агила упомянул о проекте «Оставь свой след», который реализуется на Рапа-Нуи и призван улучшить экологию и экономику острова. Купив и посадив деревце, туристы компенсируют ущерб, который они наносят природе, пролетая над островом на самолёте и передвигаясь по нему на автотранспорте. А отслеживать рост дерева можно с помощью GPS-маячка. Причем некоторые туристы потом возвращаются на остров, чтобы своими глазами увидеть, каким выросло их дерево.

Просмотров:92 Специалист в области туризма Себастьен Паоа Агила, посетивший наш город, считает, что Норильск и остров Рапа-Нуи в Тихом океане похожи своей уникальностью и уединённостью. А значит, и технологии привлечения иностранцев и развития туризма на наших территориях одинаковы. Главное, что может привести норильчан к успеху в этой сфере, по мнению Себастьена Агилы, это сохранение и развитие культуры местного населения. Такими мыслями он поделился на встрече в Агентстве развития Норильска.- Всё, что делается для привлечения туристов на удалённые территории, должно быть согласовано с жителями, - говорит он. - Важно, чтобы островитяне и горожане понимали, что их ждёт, как их жизнь изменится с наплывом туристов, и были в этом заинтересованы.По мнению эксперта, туристам интересны в первую очередь люди, постоянно живущие там, куда они приезжают, их быт, общение с ними, и уже потом история, природа, архитектура. Поэтому и важна вовлечённость населения.Также Себастьен Агила отметил, что никто извне не способен развить туризм на уединённой территории так, как этот сделают местные специалисты. И на острове Пасхи планы утверждаются с учётом мнения островитян. Например, правительство Чили предлагает обустроить там большой порт, чтобы к Рапа-Нуи могли подходить круизные корабли, но местные против такого решения, потому что это может навредить экологии острова, и правительство с этим считается.И ещё важно реально оценивать свои силы: подсчитать, сколько туристов в год территория может принять без ущерба для себя. На острове Пасхи это 120 000 человек. Поэтому необходимо не только привлекать туристов, но и контролировать их поток и даже сдерживать.В числе прочего Себастьен Агила упомянул о проекте «Оставь свой след», который реализуется на Рапа-Нуи и призван улучшить экологию и экономику острова. Купив и посадив деревце, туристы компенсируют ущерб, который они наносят природе, пролетая над островом на самолёте и передвигаясь по нему на автотранспорте. А отслеживать рост дерева можно с помощью GPS-маячка. Причем некоторые туристы потом возвращаются на остров, чтобы своими глазами увидеть, каким выросло их дерево.