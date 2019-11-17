Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/41555

17 ноября 2019, 16:56



Представление театра моды «Бараксан» в Норильском колледже искусств прошло на ура.

Это театрализованное представление - плод работы педагогов и студентов. Помимо зрелищного дефиле гости колледжа искусств могли поучаствовать в мастер-классах: попробовать себя в резьбе по кости, вышивке бисером и забрать на память свои творения.

Просмотров:20 Во время показа было представлено около 60 костюмов, авторы которых - выпускники НКИ. Оригинальные модели одежды оформлены элементами из кости и дерева, содержат различные виды художественной вышивки и орнамента. Каждая из работ выполнена в лучших фольклорных традициях коренных народов Крайнего Севера и Таймыра.Это театрализованное представление - плод работы педагогов и студентов. Помимо зрелищного дефиле гости колледжа искусств могли поучаствовать в мастер-классах: попробовать себя в резьбе по кости, вышивке бисером и забрать на память свои творения.