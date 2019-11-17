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17 ноября 2019, 16:56

Представление театра моды «Бараксан» в Норильском колледже искусств прошло на ура.


Во время показа было представлено около 60 костюмов, авторы которых - выпускники НКИ. Оригинальные модели одежды оформлены элементами из кости и дерева, содержат различные виды художественной вышивки и орнамента. Каждая из работ выполнена в лучших фольклорных традициях коренных народов Крайнего Севера и Таймыра.
Это театрализованное представление - плод работы педагогов и студентов. Помимо зрелищного дефиле гости колледжа искусств могли поучаствовать в мастер-классах: попробовать себя в резьбе по кости, вышивке бисером и забрать на память свои творения.

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    Список новостей

 17 ноября 2019 
17:01   На фестивале «Большой Аргиш» для маленьких норильчан подготовили особые развлечения и забавы. 16:56   Представление театра моды «Бараксан» в Норильском колледже искусств прошло на ура.
14:35   Опыт развития международного туризма. Остров Пасхи - Норильску.

 16 ноября 2019 
11:55   Группа делегатов из японского Саппоро побывала сегодня на Надеждинском металлургическом заводе.

 15 ноября 2019 
17:03   Началась выплата материальной помощи ко Дню инвалида. 17:02   Старение населения и жизнь пожилых в зимних городах: только что была определена главная тема Конференции мэров зимних городов мира - 2020.
16:47   Конкурс фотографий и видеоискусства о жизни коренных народов стартовал на Таймыре. 16:26   В Норильске прошёл Всероссийский день призывника.
16:25   Благотворительный шаг: сделай своими руками праздничную открытку и помоги Артуру Игнатьеву. 16:12   Норильские единороссы отмечены на партийной конференции в Красноярске.
15:27   Системы освещения Норильска готовят к полярной ночи. 15:26   МФК «Норильский никель» встретится с бронзовым призёром прошлого сезона.
15:11   Дело сдвинулось: министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики внесло в правительство проект указа «Об основах государственной политики в Арктике и национальной безопасности до 2035 года». 14:27   Долганский для всех: в музее природы и этнографии «Заповедников Таймыра» проходит месячник, посвящённый 40-летию долганской письменности и литературы.
13:52   «Норникель» - победитель премии «Сноб» в номинации «Экология». 13:51   Таймыр встречает «Большой Аргиш».
13:49   «Брат мой»: норильский театр готовится к премьере, которая состоится уже 23 ноября. 13:48   Норильчанин отсудил у производителей мебели 400 тысяч рублей.
13:36   Изменения в муниципальной программе помогут восполнить нехватку врачебных кадров. 12:57   Мировой масштаб: сегодня весь день в Норильске проходит конференция Ассоциации мэров зимних городов.

 14 ноября 2019 
17:35   Норильские барды отметили сразу несколько юбилеев большим концертом в ГЦК. 17:20   «Сообщи, где торгуют смертью» - в Красноярском крае проходит второй этап общероссийской акции.
17:05   В северный город прибыли делегаты семи государств для участия в рабочей встрече Ассоциации мэров зимних городов мира, впервые проходящей в России. 17:03   Осторожно: мошенники! Норильчанка лишилась 138 тысяч рублей, ожидая обещанную компенсацию за БАДы.
16:36   Сегодня православные отмечают день памяти новомученика Петра Игнатова, сосланного за веру в Норильлаг. 16:35   В 37 млрд баррелей нефтяного эквивалента оценивается потенциал проекта "Восток Ойл" в Арктике.
16:00   В Норильске продолжаются VI региональные Рождественские образовательные чтения. 15:49   В городском бассейне прошли соревнования по плаванию и водному поло в честь юбилея спортсооружения.
15:43   «Большой Аргиш» объединяет севера. Из Якутии на Таймыр приехала этномузыкант Олена Подлужная. 15:22   Норильские школьники покоряют край: 13 ребят выступают в финале краевого молодёжного форума «Научно-технический потенциал Сибири».
14:57   Пять призовых мест из восьми возможных. Норильские дзюдоисты вернулись с краевого турнира. 14:56   Норильск участвует в голосовании на звание молодёжной столицы края.
12:59   В «Аргише»-2019 будут задействованы около 80 волонтёров, которые разучивают приветствия на разных языках. 12:53   Ещё остров. Студент первого курса Московского авиационного института (МАИ) вместе со старшеклассниками одной из школ Чувашии открыл новый остров в Арктике.
12:43   Норильск vs Дудинка. 30 ноября пройдёт II Арктический турнир «Готов к труду и обороне» (ГТО). 12:01   Ансамбль «Хэйро» - визитная карточка Таймыра – отметил полувековой юбилей.
11:42   В Новый год норильский театр напомнит маленьким норильчанам о Снежной королеве. 11:39   В Енисейском речном пароходстве подвели итоги навигации 2019 года.
11:22   Увидеть Мацуева. Стартовали продажи билетов на концерты «Норильских музыкальных сезонов». 11:16   Норильские дзюдоисты заняли призовые места на краевых соревнованиях.
11:12   Работы в двух фронт-офисах общего центра обслуживания (ОЦО) «Норникеля» идут с опережением графика. Оба офиса откроются в первом квартале будущего года. 11:00   Перенос остановки в Талнахе был единственным вариантом устранить существовавшее нарушение правил дорожного движения.

 13 ноября 2019 
19:01   Размещение крупногабаритного мусора в черте Норильска обсуждают в администрации города. 18:57   «У дорожных правил каникул нет» - подведены итоги городского творческого конкурса по пропаганде Правил дорожного движения.
18:54   Губернатор Усс встретился с путешественником Конюховым. 18:45   Действий не предпринимать. Завтра в Норильске пройдёт проверка системы оповещения.
18:44   Норильчане приняли участие в крупнейших соревнованиях по роллер-спорту «Старты мечты». 17:56   В поддержку традиционного образа жизни. На Таймыре совершенствуют правила охоты.
16:04   За самый здоровый образ жизни. Детский сад «Северок» победил в региональном конкурсе. 15:43   Норильчанин замёрз, угнал машину с парковки торгового центра города и попал на ней в ДТП.




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