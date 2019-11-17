Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/41556

17 ноября 2019, 17:01



На фестивале «Большой Аргиш» для маленьких норильчан подготовили особые развлечения и забавы.



Просмотров:180 Не каждый день можно прокатиться на нартах или ледянке, которую тащит пёс, или под крики каюра на оленьей упряжке. Маламуты, хаски, самоеды – каких пород тут только нет. Хвостатые подопечные клуба N.sledogs с азартом проносятся в упряжках по Ленинскому проспекту, с удовольствием позируют камерам и тычутся мокрыми носами в румяные щёки детворы. Глядя на эту идиллию взрослые с лёгкой завистью вздыхают: «Эх, где моё беспечное детство!». Ну, а олешки прибыли в Норильск из таймырской тундры. В город их привезли на «Буранах». Олени-трудяги за несколько часов праздника прокатили почти сотню ребятишек.