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17 ноября 2019, 17:47



В Музее Норильска горожане учились играть на варгане и танцевать под шаманский бубен.

- Самая распространённая ошибка, которую допускают ученики, - неправильно держат варган, - говорит Антон. - Они думают, что его нужно держать губами, а на самом деле зажимать инструмент необходимо зубами. Антон родом из посёлка Волочанка. Учиться игре на варгане он начал ещё в детстве. Подражал звукам природы и животных. Хотел, чтобы звучание было максимально реалистичным. Стоит добавить, что от желающих принять участие в мастер-классе не было отбоя. Все сорок варганов были разобраны в считанные минуты.

Просмотров:151 Норильчане извлекали первые звуки на варгане и всё увереннее вступали в фольклорный танец под аккомпанемент бубна, следуя тактичным указаниям Антона Лаптукова, педагога-хореографа Дудинской школы искусств.- Самая распространённая ошибка, которую допускают ученики, - неправильно держат варган, - говорит Антон. - Они думают, что его нужно держать губами, а на самом деле зажимать инструмент необходимо зубами.Антон родом из посёлка Волочанка. Учиться игре на варгане он начал ещё в детстве. Подражал звукам природы и животных. Хотел, чтобы звучание было максимально реалистичным. Стоит добавить, что от желающих принять участие в мастер-классе не было отбоя. Все сорок варганов были разобраны в считанные минуты.