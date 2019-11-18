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18 ноября 2019, 11:50



В Норильске презентуют первый VR-фильм.

Работа над фильмом велась в тундре, в 130 километрах от города. Фильм повествует о быте кочевников-оленеводов, нескольких семей. Съёмочная группа, которая работала над «Сказками на ночь», прожила с главными героями фильма несколько недель. Анна Толкачева сообщила также, что съёмки велись на камеру, которая снимает видео в формате 360 градусов. Фото Ирины Яринской

Просмотров:85 В Норильске состоится презентация первого VR-фильма «Сказки на ночь». Об этом, со ссылкой на автора проекта Анну Толкачеву, сообщает ТАСС.Работа над фильмом велась в тундре, в 130 километрах от города.Фильм повествует о быте кочевников-оленеводов, нескольких семей. Съёмочная группа, которая работала над «Сказками на ночь», прожила с главными героями фильма несколько недель.Анна Толкачева сообщила также, что съёмки велись на камеру, которая снимает видео в формате 360 градусов.Фото Ирины Яринской