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18 ноября 2019, 11:51



Победители «Огненных игр Таймыра» будут представлять муниципальный район на первенстве Красноярского края по северному многоборью.

Соревнования проходили с 8 по 12 ноября в четырёх возрастных группах: 10-11 лет, 12-13 лет, 14-15 лет и 16-17 лет. Участие в них приняли более 80 сильнейших таймырских многоборцев. По итогам соревнований представлять Таймыр на соревнованиях краевого уровня поедут: Ярослав Аладышев, Вячеслав Портнягин, Карина Гашимова, Алина Котельникова, Екатерина Миллер, Алексей Жарков и Алёна Вэнго из города Дудинка, Валентин Болин, Аслан Агаев и Андрей Кошкарев из поселка Караул, Альберт Борисов и Андрей Кудряков из села Хатанга, Евгения Вэнго из посёлка Носок.

Просмотров:75 В Дудинке наградили победителей и призёров личного первенства муниципального района по северному многоборью «Огненные игры Таймыра», посвящённого памяти Х. Х. Яптунэ.Соревнования проходили с 8 по 12 ноября в четырёх возрастных группах: 10-11 лет, 12-13 лет, 14-15 лет и 16-17 лет. Участие в них приняли более 80 сильнейших таймырских многоборцев.По итогам соревнований представлять Таймыр на соревнованиях краевого уровня поедут: Ярослав Аладышев, Вячеслав Портнягин, Карина Гашимова, Алина Котельникова, Екатерина Миллер, Алексей Жарков и Алёна Вэнго из города Дудинка, Валентин Болин, Аслан Агаев и Андрей Кошкарев из поселка Караул, Альберт Борисов и Андрей Кудряков из села Хатанга, Евгения Вэнго из посёлка Носок.