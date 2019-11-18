Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/41561

18 ноября 2019, 11:56



Достойное серебро: норильчане представили проект норильского карнавала на федеральном этапе национальная премия в области событийного туризма и получили за него второе место.

Проводится она ежегодно с 2012 года, учредители премии: Region PR и продюсерский центр «Контент». Этап проходил в Самаре. Норильчане – Вадим Красносельский и Елена Дружинина - представляли проект «В городе театр», который стал победителем на региональном этапе конкурса. Всего на Национальную премию было заявлено 683 проекта из 72 регионов страны. Участники общенационального финала были определены по итогам проведения региональных конкурсов: Улан-Удэ – Дальневосточный и Сибирский федеральные округа, Балаково – Приволжский и Уральский федеральные округа, Москва – Северо-Западный, Северо-Кавказский, Центральный и Южный федеральные округа. Экспертный совет в финале премии оценил более 200 проектов туристических событий России. Отдельные слова благодарности организаторы карнавала, завоевавшего высокую оценку, выражают всем учреждениям культуры, уличному театру абсурда «В ожидании солнца», компании «Норникель» - за поддержку и подготовку этого мероприятия. И, конечно, спасибо каждому норильчанину, участвовавшему в карнавале. Фото участников проекта

Просмотров:81 Национальная премия в области событийного туризма Russian Event Awards проводится при информационной поддержке Федерального агентства по туризму РФ (Ростуризм).Проводится она ежегодно с 2012 года, учредители премии: Region PR и продюсерский центр «Контент».Этап проходил в Самаре. Норильчане – Вадим Красносельский и Елена Дружинина - представляли проект «В городе театр», который стал победителем на региональном этапе конкурса.Всего на Национальную премию было заявлено 683 проекта из 72 регионов страны. Участники общенационального финала были определены по итогам проведения региональных конкурсов: Улан-Удэ – Дальневосточный и Сибирский федеральные округа, Балаково – Приволжский и Уральский федеральные округа, Москва – Северо-Западный, Северо-Кавказский, Центральный и Южный федеральные округа.Экспертный совет в финале премии оценил более 200 проектов туристических событий России.Отдельные слова благодарности организаторы карнавала, завоевавшего высокую оценку, выражают всем учреждениям культуры, уличному театру абсурда «В ожидании солнца», компании «Норникель» - за поддержку и подготовку этого мероприятия. И, конечно, спасибо каждому норильчанину, участвовавшему в карнавале.Фото участников проекта