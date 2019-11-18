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18 ноября 2019, 11:56

Достойное серебро: норильчане представили проект норильского карнавала на федеральном этапе национальная премия в области событийного туризма и получили за него второе место.


Национальная премия в области событийного туризма Russian Event Awards проводится при информационной поддержке Федерального агентства по туризму РФ (Ростуризм).
Проводится она ежегодно с 2012 года, учредители премии: Region PR и продюсерский центр «Контент».
Этап проходил в Самаре. Норильчане – Вадим Красносельский и Елена Дружинина - представляли проект «В городе театр», который стал победителем на региональном этапе конкурса.
Всего на Национальную премию было заявлено 683 проекта из 72 регионов страны. Участники общенационального финала были определены по итогам проведения региональных конкурсов: Улан-Удэ – Дальневосточный и Сибирский федеральные округа, Балаково – Приволжский и Уральский федеральные округа, Москва – Северо-Западный, Северо-Кавказский, Центральный и Южный федеральные округа.
Экспертный совет в финале премии оценил более 200 проектов туристических событий России.
Отдельные слова благодарности организаторы карнавала, завоевавшего высокую оценку, выражают всем учреждениям культуры, уличному театру абсурда «В ожидании солнца», компании «Норникель» - за поддержку и подготовку этого мероприятия. И, конечно, спасибо каждому норильчанину, участвовавшему в карнавале.
Фото участников проекта
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    Список новостей

 18 ноября 2019 
11:56   Достойное серебро: норильчане представили проект норильского карнавала на федеральном этапе национальная премия в области событийного туризма и получили за него второе место. 11:51   Победители «Огненных игр Таймыра» будут представлять муниципальный район на первенстве Красноярского края по северному многоборью.
11:50   В Норильске презентуют первый VR-фильм.

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17:47   В Музее Норильска горожане учились играть на варгане и танцевать под шаманский бубен. 17:35   Представление театра моды «Бараксан» в Норильском колледже искусств прошло на ура.
17:01   На фестивале «Большой Аргиш» для маленьких норильчан подготовили особые развлечения и забавы. 14:35   Опыт развития международного туризма. Остров Пасхи - Норильску.

 16 ноября 2019 
11:55   Группа делегатов из японского Саппоро побывала сегодня на Надеждинском металлургическом заводе.

 15 ноября 2019 
17:03   Началась выплата материальной помощи ко Дню инвалида. 17:02   Старение населения и жизнь пожилых в зимних городах: только что была определена главная тема Конференции мэров зимних городов мира - 2020.
16:47   Конкурс фотографий и видеоискусства о жизни коренных народов стартовал на Таймыре. 16:26   В Норильске прошёл Всероссийский день призывника.
16:25   Благотворительный шаг: сделай своими руками праздничную открытку и помоги Артуру Игнатьеву. 16:12   Норильские единороссы отмечены на партийной конференции в Красноярске.
15:27   Системы освещения Норильска готовят к полярной ночи. 15:26   МФК «Норильский никель» встретится с бронзовым призёром прошлого сезона.
15:11   Дело сдвинулось: министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики внесло в правительство проект указа «Об основах государственной политики в Арктике и национальной безопасности до 2035 года». 14:27   Долганский для всех: в музее природы и этнографии «Заповедников Таймыра» проходит месячник, посвящённый 40-летию долганской письменности и литературы.
13:52   «Норникель» - победитель премии «Сноб» в номинации «Экология». 13:51   Таймыр встречает «Большой Аргиш».
13:49   «Брат мой»: норильский театр готовится к премьере, которая состоится уже 23 ноября. 13:48   Норильчанин отсудил у производителей мебели 400 тысяч рублей.
13:36   Изменения в муниципальной программе помогут восполнить нехватку врачебных кадров. 12:57   Мировой масштаб: сегодня весь день в Норильске проходит конференция Ассоциации мэров зимних городов.

 14 ноября 2019 
17:35   Норильские барды отметили сразу несколько юбилеев большим концертом в ГЦК. 17:20   «Сообщи, где торгуют смертью» - в Красноярском крае проходит второй этап общероссийской акции.
17:05   В северный город прибыли делегаты семи государств для участия в рабочей встрече Ассоциации мэров зимних городов мира, впервые проходящей в России. 17:03   Осторожно: мошенники! Норильчанка лишилась 138 тысяч рублей, ожидая обещанную компенсацию за БАДы.
16:36   Сегодня православные отмечают день памяти новомученика Петра Игнатова, сосланного за веру в Норильлаг. 16:35   В 37 млрд баррелей нефтяного эквивалента оценивается потенциал проекта "Восток Ойл" в Арктике.
16:00   В Норильске продолжаются VI региональные Рождественские образовательные чтения. 15:49   В городском бассейне прошли соревнования по плаванию и водному поло в честь юбилея спортсооружения.
15:43   «Большой Аргиш» объединяет севера. Из Якутии на Таймыр приехала этномузыкант Олена Подлужная. 15:22   Норильские школьники покоряют край: 13 ребят выступают в финале краевого молодёжного форума «Научно-технический потенциал Сибири».
14:57   Пять призовых мест из восьми возможных. Норильские дзюдоисты вернулись с краевого турнира. 14:56   Норильск участвует в голосовании на звание молодёжной столицы края.
12:59   В «Аргише»-2019 будут задействованы около 80 волонтёров, которые разучивают приветствия на разных языках. 12:53   Ещё остров. Студент первого курса Московского авиационного института (МАИ) вместе со старшеклассниками одной из школ Чувашии открыл новый остров в Арктике.
12:43   Норильск vs Дудинка. 30 ноября пройдёт II Арктический турнир «Готов к труду и обороне» (ГТО). 12:01   Ансамбль «Хэйро» - визитная карточка Таймыра – отметил полувековой юбилей.
11:42   В Новый год норильский театр напомнит маленьким норильчанам о Снежной королеве. 11:39   В Енисейском речном пароходстве подвели итоги навигации 2019 года.
11:22   Увидеть Мацуева. Стартовали продажи билетов на концерты «Норильских музыкальных сезонов». 11:16   Норильские дзюдоисты заняли призовые места на краевых соревнованиях.
11:12   Работы в двух фронт-офисах общего центра обслуживания (ОЦО) «Норникеля» идут с опережением графика. Оба офиса откроются в первом квартале будущего года. 11:00   Перенос остановки в Талнахе был единственным вариантом устранить существовавшее нарушение правил дорожного движения.

 13 ноября 2019 
19:01   Размещение крупногабаритного мусора в черте Норильска обсуждают в администрации города. 18:57   «У дорожных правил каникул нет» - подведены итоги городского творческого конкурса по пропаганде Правил дорожного движения.
18:54   Губернатор Усс встретился с путешественником Конюховым. 18:45   Действий не предпринимать. Завтра в Норильске пройдёт проверка системы оповещения.




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