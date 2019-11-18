Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/41562

18 ноября 2019, 14:12



Лоукостер «Победа» планирует следующим летом зайти на рынок норильских авиаперевозок.

Также в воронежском аэропорту сообщили, что расписание полётов на летний сезон-2020 предусматривает возобновление рейсов из Воронежа в Норильск, Сочи и Симферополь. Ведутся переговоры по открытию новых рейсов на международных направлениях.

Просмотров:206 «Победа» проанонсировала регулярные бюджетные рейсы из Воронежа в Москву и Санкт-Петербург, где, например, направление Воронеж-Москва будет стоить всего 1,5 тысячи рублей. Как сообщила пресс-служба международного аэропорта «Воронеж», первый полёт в Москву запланирован на 29 марта, а в Петербург – на 31 марта 2020 года.Также в воронежском аэропорту сообщили, что расписание полётов на летний сезон-2020 предусматривает возобновление рейсов из Воронежа в Норильск, Сочи и Симферополь. Ведутся переговоры по открытию новых рейсов на международных направлениях.