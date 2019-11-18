Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/41563

18 ноября 2019, 14:21



Новые форматы и формы. Уличный театр абсурда Марины Акишиной вместе с «Заполяркой» развивают проект «Бумажка».

Меняется Норильск, меняется и «Заполярка». В 2020 году она станет 32-полосным еженедельником о самом важном, нужном и интересном за неделю. Но по-прежнему останется газетой для норильчан и о норильчанах. Новые проекты, в числе которых «Лица улиц» (которые теперь отправятся в Кайеркан и Талнах), новый сайт газеты (который будут наполнять и сами горожане) и, конечно же, норильское телевидение - своё, 24 часа в сутки и 7 дней в неделю. Уже в 2020 году. А пока… Газета ждёт своих подписчиков, преданных десятилетиями и новых - на Б. Хмельницкого, 18. Успейте оформить подписку до 20 декабря. Тем более «Заполярка» вновь приготовила подарки для своих читателей. Фото Марины Андриюк

Просмотров:144 Социокультурный проект предлагает взглянуть на само явление печатных СМИ по-новому. И где как не в Норильске, где газета - ровесница города, это делать, ведь здесь собрана самая полная летопись города.Меняется Норильск, меняется и «Заполярка». В 2020 году она станет 32-полосным еженедельником о самом важном, нужном и интересном за неделю. Но по-прежнему останется газетой для норильчан и о норильчанах.Новые проекты, в числе которых «Лица улиц» (которые теперь отправятся в Кайеркан и Талнах), новый сайт газеты (который будут наполнять и сами горожане) и, конечно же, норильское телевидение - своё, 24 часа в сутки и 7 дней в неделю. Уже в 2020 году.А пока… Газета ждёт своих подписчиков, преданных десятилетиями и новых - на Б. Хмельницкого, 18. Успейте оформить подписку до 20 декабря. Тем более «Заполярка» вновь приготовила подарки для своих читателей.Фото Марины Андриюк