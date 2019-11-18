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18 ноября 2019, 14:28



Минздрав края приобретёт для Норильска высокотехнологичное оборудование.

Так, по информации, предоставленной руководством Норильской межрайонной детской больницы, учреждение испытывает объективную потребность в специализированном оборудовании для проведения диагностических исследований детям с патологией центральной нервной системы (эпилепсия, судорожный синдром, ДЦП и пр.) и патологией сердечно-сосудистой системы (пороки развития сердечно-сосудистой системы, нарушения ритма сердца и т. д.). Сейчас подобное диагностирование пациенты детской больницы могут пройти только за пределами Норильска. Для решения проблемы руководство городского Совета депутатов направило обращение в министерство здравоохранения края с просьбой приобрести для детской больницы компьютеризированную систему для электроэнцефалографии с синхронным видеомониторированием, а также рабочую станцию для комбинированного ЭКГ- и АД-мониторирования. «Мы получили ответ минздрава, в котором говорится, что необходимое оборудование будет приобретено. Мы благодарны специалистам министерства за положительное решение, ведь ранняя диагностика заболеваний позволит норильским медикам оперативно принимать меры для стабилизации состояния маленьких пациентов и предотвратить серьёзные последствия для здоровья», - отметил Дмитрий Карасёв.

Просмотров:173 Об этом сообщил председатель депутатской комиссии по городскому хозяйству Дмитрий Карасёв. По его словам, реализация в нашем городе партийного проекта «Здравоохранение» позволила оснастить норильские медучреждения необходимым оборудованием, однако есть медтехника, которая не относится к обязательной для приобретения в рамках нацпроекта. В то же время потребность в ней существует.Так, по информации, предоставленной руководством Норильской межрайонной детской больницы, учреждение испытывает объективную потребность в специализированном оборудовании для проведения диагностических исследований детям с патологией центральной нервной системы (эпилепсия, судорожный синдром, ДЦП и пр.) и патологией сердечно-сосудистой системы (пороки развития сердечно-сосудистой системы, нарушения ритма сердца и т. д.). Сейчас подобное диагностирование пациенты детской больницы могут пройти только за пределами Норильска.Для решения проблемы руководство городского Совета депутатов направило обращение в министерство здравоохранения края с просьбой приобрести для детской больницы компьютеризированную систему для электроэнцефалографии с синхронным видеомониторированием, а также рабочую станцию для комбинированного ЭКГ- и АД-мониторирования.«Мы получили ответ минздрава, в котором говорится, что необходимое оборудование будет приобретено. Мы благодарны специалистам министерства за положительное решение, ведь ранняя диагностика заболеваний позволит норильским медикам оперативно принимать меры для стабилизации состояния маленьких пациентов и предотвратить серьёзные последствия для здоровья», - отметил Дмитрий Карасёв.