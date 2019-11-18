Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/41565

18 ноября 2019, 16:12



«Большой Аргиш» собрал и объединил заполярный Таймыр и дальнее зарубежье. Более четырёх тысяч гостей этнического фестиваля с головой окунулись в культуру коренных и малочисленных народов Севера.

Целое этностойбище расположилось на Комсомольской площади. Хозяйки чумов, представители всех пяти этносов - нганасан, эвенков, ненцев, долган и энцев - гостеприимно встречали участников фестиваля и потчевали их национальными блюдами, согревали горячим, ароматным чаем. Перед кинокоплексом «Родина» были организованы катания на оленьих упряжках. Оленевод Виталий Салиндер рассказал, что рогатых своим ходом пригнали из стойбища в Дудинку, а оттуда в Норильск везли на снегоходах. Олешки-трудяги, по самым примерным подсчётам перекатали за день более полусотни ребятишек, терпеливо позировали перед фотоаппаратами и камерами, даже позволяли себя погладить. На чётной стороне Ленинского проспекта, неподалёку от Музея Норильска, покоряли сердца горожан собаки. Маламуты, хаски, самоеды, акита-ину - кого там только не было. 20 хвостатых подопечных клуба ездового спорта N.sledogs под чутким руководством хозяев и волонтёров с азартом проносились в упряжках по Ленинскому проспекту, затем с удовольствием позировали камерам, небрежно переругивались между собой и тыкались мокрыми носами в румяные щёки обнимавшейся с ними детворы. Глядя на эту идиллию, взрослые вздыхали с лёгкой завистью: «Эх, где мои годы…» В Норильском колледже искусств царила северная сказка. Здесь развернулось театрализованное представление театра моды «Бараксан». «Под покрывалом полярной ночи» на сцене призывали духов шаманы, выходили медведи, волки, лисы, взмывали небо совы… По словам заведующей отделением декоративно-прикладного искусства и народных промыслов НКИ Елены Бачинской, участниками шоу стало 44 студента, которые продемонстрировали великолепие и уникальность более 70 нарядов. Поставил дефиле режиссёр Андрей Слизков. - Этот праздник – коллективная работа всех педагогов и студентов НКИ, рассказала Елена Бачинская. - Авторские модели украшены элементами, вырезанными из кости и дерева, различными видами художественной вышивки и орнамента. Каждая работа сделана в лучших фольклорных традициях коренных народов Таймыра и Крайнего севера. Каждая – кропотливый многомесячный труд и отражение видения севера самого автора. Стоит добавить, что представление театра моды «Бараксан» посетили и дизайнеры – участники международного проекта FusioNNow. Помимо невероятно зрелищного дефиле гости колледжа искусств могли поучаствовать в мастер-классах: попробовать себя в резьбе по кости, вышивке бисером и забрать на память свои творения. Торопились гости фестиваля побывать и в Музее Норильска, где их тоже ждала насыщенная программа: мастер-классы игры на варгане, танцы под шаманский бубен, а так же возможность посмотреть все музейные выставки и экспозиции. Этим с радостью воспользовались свыше двух тысяч человек. Один из участников музейной программы - Антон Лаптуков, педагог Дудинской детской школы искусств им. Бориса Молчанова и руководитель хореографического коллектива «Улуксан» - покорил всех своим артистизмом и умением вести диалог с взрослыми и детьми. Родом Антон из посёлка Волочанка, а сейчас живёт и работает в Дудинке. Учиться игре на варгане он начал ещё в детстве: подражал звукам природы и животных, хотел, чтобы звучание было максимально реалистичным. На фестивале от желающих опробовать северный музыкальный инструмент не было отбоя. Все 40 варганов, предназначенных для мастер-класса, были разобраны в считанные минуты. - Самая распространённая ошибка, которую допускают ученики - неправильно держат варган - говорит Антон. - Они думают, что его нужно держать губами, а на самом деле зажимать надо зубами. Это мой первый мастер-класс на «Большом Аргише» и я не ожидал, что норильчане так активно будут интересоваться этим инструментом. Фото Владимира Макушкина

Просмотров:128 Разнообразие площадок было представлено на любой вкус: хватило бы у зрителя выносливости преодолеть весь этот культурный марафон. Мороз стоять не давал, и гости фестиваля строили свои «маршруты выходного дня так», чтобы праздник на улице чередовался с обогревом в очагах культуры или в чумах.Целое этностойбище расположилось на Комсомольской площади. Хозяйки чумов, представители всех пяти этносов - нганасан, эвенков, ненцев, долган и энцев - гостеприимно встречали участников фестиваля и потчевали их национальными блюдами, согревали горячим, ароматным чаем.Перед кинокоплексом «Родина» были организованы катания на оленьих упряжках. Оленевод Виталий Салиндер рассказал, что рогатых своим ходом пригнали из стойбища в Дудинку, а оттуда в Норильск везли на снегоходах. Олешки-трудяги, по самым примерным подсчётам перекатали за день более полусотни ребятишек, терпеливо позировали перед фотоаппаратами и камерами, даже позволяли себя погладить.На чётной стороне Ленинского проспекта, неподалёку от Музея Норильска, покоряли сердца горожан собаки. Маламуты, хаски, самоеды, акита-ину - кого там только не было. 20 хвостатых подопечных клуба ездового спорта N.sledogs под чутким руководством хозяев и волонтёров с азартом проносились в упряжках по Ленинскому проспекту, затем с удовольствием позировали камерам, небрежно переругивались между собой и тыкались мокрыми носами в румяные щёки обнимавшейся с ними детворы. Глядя на эту идиллию, взрослые вздыхали с лёгкой завистью: «Эх, где мои годы…»В Норильском колледже искусств царила северная сказка. Здесь развернулось театрализованное представление театра моды «Бараксан». «Под покрывалом полярной ночи» на сцене призывали духов шаманы, выходили медведи, волки, лисы, взмывали небо совы… По словам заведующей отделением декоративно-прикладного искусства и народных промыслов НКИ Елены Бачинской, участниками шоу стало 44 студента, которые продемонстрировали великолепие и уникальность более 70 нарядов. Поставил дефиле режиссёр Андрей Слизков.- Этот праздник – коллективная работа всех педагогов и студентов НКИ, рассказала Елена Бачинская. - Авторские модели украшены элементами, вырезанными из кости и дерева, различными видами художественной вышивки и орнамента. Каждая работа сделана в лучших фольклорных традициях коренных народов Таймыра и Крайнего севера. Каждая – кропотливый многомесячный труд и отражение видения севера самого автора.Стоит добавить, что представление театра моды «Бараксан» посетили и дизайнеры – участники международного проекта FusioNNow. Помимо невероятно зрелищного дефиле гости колледжа искусств могли поучаствовать в мастер-классах: попробовать себя в резьбе по кости, вышивке бисером и забрать на память свои творения.Торопились гости фестиваля побывать и в Музее Норильска, где их тоже ждала насыщенная программа: мастер-классы игры на варгане, танцы под шаманский бубен, а так же возможность посмотреть все музейные выставки и экспозиции. Этим с радостью воспользовались свыше двух тысяч человек.Один из участников музейной программы - Антон Лаптуков, педагог Дудинской детской школы искусств им. Бориса Молчанова и руководитель хореографического коллектива «Улуксан» - покорил всех своим артистизмом и умением вести диалог с взрослыми и детьми. Родом Антон из посёлка Волочанка, а сейчас живёт и работает в Дудинке. Учиться игре на варгане он начал ещё в детстве: подражал звукам природы и животных, хотел, чтобы звучание было максимально реалистичным. На фестивале от желающих опробовать северный музыкальный инструмент не было отбоя. Все 40 варганов, предназначенных для мастер-класса, были разобраны в считанные минуты.- Самая распространённая ошибка, которую допускают ученики - неправильно держат варган - говорит Антон. - Они думают, что его нужно держать губами, а на самом деле зажимать надо зубами. Это мой первый мастер-класс на «Большом Аргише» и я не ожидал, что норильчане так активно будут интересоваться этим инструментом.Фото Владимира Макушкина