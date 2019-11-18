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18 ноября 2019, 16:19



«Большой Аргиш» с каждым годом развивается всё активнее» - директор Агентства развития Норильска Максим Миронов.

- Мы видим, что фестиваль «Большой Аргиш» с каждым годом развивается всё активнее. Он проходит уже не только в Норильске, но и в Дудинке, всё больше предпринимателей готовы к нему присоединиться. Например, в этом году на фестивале для комфорта горожан работают тёплые павильоны, где можно купить напитки и выпечку. В этом году мы специально совместили проведение фестиваля с рабочей встречей Ассоциации мэров зимних городов. Это дало новый толчок и развитию событийного туризма в городе и развитию самого города. Фото Владимира Макушкина

Просмотров:137 Комментируя прошедший в выходные фестиваль, директор Агентства развития Норильска отмечает положительную динамику в развитии этого этнособытия:- Мы видим, что фестиваль «Большой Аргиш» с каждым годом развивается всё активнее. Он проходит уже не только в Норильске, но и в Дудинке, всё больше предпринимателей готовы к нему присоединиться. Например, в этом году на фестивале для комфорта горожан работают тёплые павильоны, где можно купить напитки и выпечку. В этом году мы специально совместили проведение фестиваля с рабочей встречей Ассоциации мэров зимних городов. Это дало новый толчок и развитию событийного туризма в городе и развитию самого города.Фото Владимира Макушкина