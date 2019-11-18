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Сегодня: Понедельник, 21 сентября 2015 г.
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Новости:
19:53 Норильск выбирает имя для физкультурно-оздоровительного комплекса. Голосование проходит на сайте «Заполярной Правды».
19:49 «Норникель» поделился планами относительно улучшения экологии в регионах присутствия.
19:48 Норильчане завоевали призовые места на чемпионате края по армрестлингу среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата.
18:25 В эти минуты в Лондоне «Норникель» проводит ежегодный День инвестора.
17:43 Объявлены сроки проведения регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников.
17:32 Жители края могут бесплатно звонить с таксофонов на сотовые телефоны страны.
17:06 В Красноярском крае выбирают новую столицу... На этот раз - молодёжную.
16:26 Глава города Норильска Ринат Ахметчин: «Гости Норильска делились идеей привезти в Норильск своих туроператоров, чтобы они предлагали туристам поездки в Норильск, а не в Европу».
16:19 «Большой Аргиш» с каждым годом развивается всё активнее» - директор Агентства развития Норильска Максим Миронов.
16:12 «Большой Аргиш» собрал и объединил заполярный Таймыр и дальнее зарубежье. Более четырёх тысяч гостей этнического фестиваля с головой окунулись в культуру коренных и малочисленных народов Севера.
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