Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/41567

18 ноября 2019, 16:26



Глава города Норильска Ринат Ахметчин: «Гости Норильска делились идеей привезти в Норильск своих туроператоров, чтобы они предлагали туристам поездки в Норильск, а не в Европу».

- Нам повезло сегодня с погодой, потому что если бы был ветер, то замерзли бы все, и норильчане, и гости города. С другой стороны, мороз сегодня достаточно сильный, чтобы жители зимних городов, которые утверждают, что знакомы с холодом, почувствовали на себе настоящий сибирский -31 градус. И делегаты конференции гуляют по городу довольные такие, говорят, сейчас мы приедем домой и всем расскажем, что такое Крайний Север с его холодом. Гости делились идеей привезти сюда своих туроператоров, чтобы они познакомились с нашим колоритом и предлагали туристам поездки в Норильск, а не в Европу. Обычно такие конференции мэров зимних городов проходили немного в другом формате: мэры просто рассказывали о своих городах. А у нас задача стояла – поделиться конкретным опытом. Поэтому мы решили организовать разные секции, на которых прозвучало много практических идей и советов из различных сфер жизни: благоустройство, озеленение, строительство. И в следующем году в Финляндии тоже планируется работа конференции в подобном формате. И тогда можно будет направлять на съезд профильного специалиста, который мог бы со знанием дела рассказывать о своей сфере. И лучшей иллюстрацией для демонстрации нашего опыта стал фестиваль «Большой Аргиш». Фото Владимира Макушкина

Просмотров:122 Комментируя проходящий в Норильске фестиваль этнической культуры «Большой Аргиш», глава города Ринат Ахметчин отметил:- Нам повезло сегодня с погодой, потому что если бы был ветер, то замерзли бы все, и норильчане, и гости города. С другой стороны, мороз сегодня достаточно сильный, чтобы жители зимних городов, которые утверждают, что знакомы с холодом, почувствовали на себе настоящий сибирский -31 градус. И делегаты конференции гуляют по городу довольные такие, говорят, сейчас мы приедем домой и всем расскажем, что такое Крайний Север с его холодом.Гости делились идеей привезти сюда своих туроператоров, чтобы они познакомились с нашим колоритом и предлагали туристам поездки в Норильск, а не в Европу.Обычно такие конференции мэров зимних городов проходили немного в другом формате: мэры просто рассказывали о своих городах. А у нас задача стояла – поделиться конкретным опытом. Поэтому мы решили организовать разные секции, на которых прозвучало много практических идей и советов из различных сфер жизни: благоустройство, озеленение, строительство. И в следующем году в Финляндии тоже планируется работа конференции в подобном формате. И тогда можно будет направлять на съезд профильного специалиста, который мог бы со знанием дела рассказывать о своей сфере.И лучшей иллюстрацией для демонстрации нашего опыта стал фестиваль «Большой Аргиш».Фото Владимира Макушкина