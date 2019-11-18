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18 ноября 2019, 17:06



В Красноярском крае выбирают новую столицу... На этот раз - молодёжную.

Молодёжный портал края запустил голосование за молодёжную столицу региона – 2020. Кандидатов восемь: Бородино, Норильск, Зеленогорск, Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный район, Назарово, Сосновоборск, Канск и Дивногорск. Голосование завершилось 17 ноября в 18.00. На момент окончания - впереди Норильск. Лидеры получат премиальные баллы в общий рейтинг конкурса, а новую молодёжную столицу региона определит комиссия. Кстати, в этом году такой статус у Лесосибирска.

Просмотров:119 Став обладателем статуса молодёжной столицы Красноярского края, один из городов региона получает дополнительную поддержку, становится местом воплощения краевых и межрегиональных проектов и центром крутых событий для молодых людей.Молодёжный портал края запустил голосование за молодёжную столицу региона – 2020. Кандидатов восемь: Бородино, Норильск, Зеленогорск, Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный район, Назарово, Сосновоборск, Канск и Дивногорск.Голосование завершилось 17 ноября в 18.00. На момент окончания - впереди Норильск. Лидеры получат премиальные баллы в общий рейтинг конкурса, а новую молодёжную столицу региона определит комиссия. Кстати, в этом году такой статус у Лесосибирска.