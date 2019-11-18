Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/41569

18 ноября 2019, 17:32



Жители края могут бесплатно звонить с таксофонов на сотовые телефоны страны.

По словам министра цифрового развития Николая Распопина, отмена платы за звонки с таксофонов – это очередной шаг к доступности и простоте использования универсальных услуг связи. Кроме того, это одно из мероприятий федеральной программы по устранению цифрового неравенства, которое реализует «Ростелеком». «Из-за некоторых климатических и географических особенностей нашего региона на сегодняшний день сотовая связь пока ещё отсутствует в более чем 300 населённых пунктах края. Для жителей этих территорий таксофоны выполняют социальную функцию. С них можно позвонить не только по личным делам, но также записаться на приём к врачу, вызвать экстренные службы при необходимости», – отметил Николай Распопин. Всего в городах и районах края расположено 1778 таксофонов. Напомним, ранее у жителей края появилась возможность бесплатно звонить с таксофонов на любые стационарные номера телефонной сети в стране, в том числе - на междугородние.

Просмотров:106 В Красноярском крае отменили плату на звонки с таксофонов на мобильные номера российских операторов связи, сообщает официальный портал Красноярского края.По словам министра цифрового развития Николая Распопина, отмена платы за звонки с таксофонов – это очередной шаг к доступности и простоте использования универсальных услуг связи. Кроме того, это одно из мероприятий федеральной программы по устранению цифрового неравенства, которое реализует «Ростелеком».«Из-за некоторых климатических и географических особенностей нашего региона на сегодняшний день сотовая связь пока ещё отсутствует в более чем 300 населённых пунктах края. Для жителей этих территорий таксофоны выполняют социальную функцию. С них можно позвонить не только по личным делам, но также записаться на приём к врачу, вызвать экстренные службы при необходимости», – отметил Николай Распопин.Всего в городах и районах края расположено 1778 таксофонов.Напомним, ранее у жителей края появилась возможность бесплатно звонить с таксофонов на любые стационарные номера телефонной сети в стране, в том числе - на междугородние.