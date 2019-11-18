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18 ноября 2019, 17:43



Объявлены сроки проведения регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников.

Региональный этап стартует 10 января. Школьники продемонстрируют знания по 24 общеобразовательным предметам. Откроет интеллектуальные испытания французский язык. Финальными испытаниями регионального этапа станут олимпиады по испанскому, итальянскому и китайскому языкам, которые пройдут 21–22 февраля. В региональном этапе принимают участие школьники, набравшие необходимое количество баллов по итогам муниципального этапа, а также победители и призёры регионального этапа прошлого года. Напомним, Всероссийская олимпиада школьников включает четыре этапа: школьный, муниципальный, региональный и заключительный. Дипломы олимпиады, действующие четыре года, дают право поступления в любой российский вуз без экзаменов по соответствующему профилю. Фото Владимира Макушкина

Просмотров:98 На сайте Министерства просвещения Российской Федерации в разделе «Банк документов» опубликован приказ, устанавливающий сроки проведения регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников в 2019/20 учебном году.Региональный этап стартует 10 января. Школьники продемонстрируют знания по 24 общеобразовательным предметам. Откроет интеллектуальные испытания французский язык. Финальными испытаниями регионального этапа станут олимпиады по испанскому, итальянскому и китайскому языкам, которые пройдут 21–22 февраля.В региональном этапе принимают участие школьники, набравшие необходимое количество баллов по итогам муниципального этапа, а также победители и призёры регионального этапа прошлого года.Напомним, Всероссийская олимпиада школьников включает четыре этапа: школьный, муниципальный, региональный и заключительный. Дипломы олимпиады, действующие четыре года, дают право поступления в любой российский вуз без экзаменов по соответствующему профилю.Фото Владимира Макушкина