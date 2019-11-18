Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/41571

18 ноября 2019, 18:25



В эти минуты в Лондоне «Норникель» проводит ежегодный День инвестора.

Отказавшись от принятых ранее пятилетних программ, «Норникель» представил 10-летнюю программу развития. Стратегия предусматривает адекватный ответ на запрос рынка по увеличению производства базовых металлов компании: никелю, меди, палладию, платине. Она предполагает значительный рост капитальных вложений по всем переделам и инфраструктуре компании. Программа может привести к существенному росту бизнеса и капитализации компании. Для этого, в частности, предполагается добычу руды в Норильском промрайоне удвоить; оптимистичный сценарий - до 2,5 раза, что в абсолютных цифрах составляет до 40-45 млн тонн. В этот расчёт входит и рост добычи в Южном кластере, и постепенный ввод мощностей совместного предприятия с «Русской платиной». Также компания увеличит производство на всех рудниках Талнахского кластера, где уже проведена доразведка запасов. Вывести на проектную мощность - 2,5 млн тонн руды в год - рудник «Скалистый». Предполагается значительно увеличить (до 9 млн тонн) добычу и на «исторических» рудниках Южного кластера, разрабатываемых практически с самого начала освоения норильских богатств. Чтобы быть готовым перерабатывать столь большие объемы, предполагается провести модернизацию Талнахской обогатительной фабрики, добавив мощности на переработку/обогащение ещё 8 млн тонн. Компания рассматривает также возможность модернизации Норильской обогатительной фабрики на основе освоенных на ТОФ технологий - для переработки растущей добычи Южного кластера. Рост добычи приведёт к росту переработки концентратов на металлургических мощностях и обеспечит примерно на 30-50% рост производства базовых металлов компании в обозначенной 10-летней перспективе. Всё это в ближайшие годы приведёт к значительному росту (примерно вдвое) инвестиций компании в капитальные проекты. Затраты возрастут с базовых 1,5 млрд долларов до 3,5-4 млрд долларов в 2022-2025 гг.

Просмотров:101 Руководство компании представило инвестиционному сообществу актуализированную информацию по производственным и финансовым показателям, прогноз по рынку металлов, а также своё стратегическое видение вплоть до 2030 года.Отказавшись от принятых ранее пятилетних программ, «Норникель» представил 10-летнюю программу развития. Стратегия предусматривает адекватный ответ на запрос рынка по увеличению производства базовых металлов компании: никелю, меди, палладию, платине. Она предполагает значительный рост капитальных вложений по всем переделам и инфраструктуре компании. Программа может привести к существенному росту бизнеса и капитализации компании.Для этого, в частности, предполагается добычу руды в Норильском промрайоне удвоить; оптимистичный сценарий - до 2,5 раза, что в абсолютных цифрах составляет до 40-45 млн тонн. В этот расчёт входит и рост добычи в Южном кластере, и постепенный ввод мощностей совместного предприятия с «Русской платиной».Также компания увеличит производство на всех рудниках Талнахского кластера, где уже проведена доразведка запасов. Вывести на проектную мощность - 2,5 млн тонн руды в год - рудник «Скалистый». Предполагается значительно увеличить (до 9 млн тонн) добычу и на «исторических» рудниках Южного кластера, разрабатываемых практически с самого начала освоения норильских богатств.Чтобы быть готовым перерабатывать столь большие объемы, предполагается провести модернизацию Талнахской обогатительной фабрики, добавив мощности на переработку/обогащение ещё 8 млн тонн. Компания рассматривает также возможность модернизации Норильской обогатительной фабрики на основе освоенных на ТОФ технологий - для переработки растущей добычи Южного кластера.Рост добычи приведёт к росту переработки концентратов на металлургических мощностях и обеспечит примерно на 30-50% рост производства базовых металлов компании в обозначенной 10-летней перспективе.Всё это в ближайшие годы приведёт к значительному росту (примерно вдвое) инвестиций компании в капитальные проекты. Затраты возрастут с базовых 1,5 млрд долларов до 3,5-4 млрд долларов в 2022-2025 гг.