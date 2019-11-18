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18 ноября 2019, 19:48

Норильчане завоевали призовые места на чемпионате края по армрестлингу среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата.


Соревнования прошли в Красноярске, в них приняли участие более 30 спортсменов со всего края. Из шестерых норильчан, выступивших там, пятеро завоевали призовые места: вторыми стали Вячеслав Шарафутдинов и Дмитрий Кондрашкин, третьими – Сергей Тарасов, Ильшат Мусин и Наталья Осьминкина.
По словам инструктора-методиста по адаптивной физической культуре стадиона «Заполярник» Марины Третьяк, северяне в краевой столице смотрелись достойно, при этом уровень состязаний с каждым годом неуклонно растёт.
«В Красноярск съехались сильнейшие спортсмены. Конечно же, нам есть к чему стремиться», - сказала Марина Третьяк.
Добавим, что 23 ноября в «Арктике» пройдут заключительные соревнования XXXI городской спартакиады среди лиц с ограниченными возможностями здоровья. Спортсменам предстоит выявить сильнейших в лёгкой атлетике и пулевой стрельбе. Начало в 10.00.
Фото участников соревнований
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    Список новостей

 18 ноября 2019 
19:53   Норильск выбирает имя для физкультурно-оздоровительного комплекса. Голосование проходит на сайте «Заполярной Правды». 19:49   «Норникель» поделился планами относительно улучшения экологии в регионах присутствия.
19:48   Норильчане завоевали призовые места на чемпионате края по армрестлингу среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. 18:25   В эти минуты в Лондоне «Норникель» проводит ежегодный День инвестора.
17:43   Объявлены сроки проведения регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников. 17:32   Жители края могут бесплатно звонить с таксофонов на сотовые телефоны страны.
17:06   В Красноярском крае выбирают новую столицу... На этот раз - молодёжную. 16:26   Глава города Норильска Ринат Ахметчин: «Гости Норильска делились идеей привезти в Норильск своих туроператоров, чтобы они предлагали туристам поездки в Норильск, а не в Европу».
16:19   «Большой Аргиш» с каждым годом развивается всё активнее» - директор Агентства развития Норильска Максим Миронов. 16:12   «Большой Аргиш» собрал и объединил заполярный Таймыр и дальнее зарубежье. Более четырёх тысяч гостей этнического фестиваля с головой окунулись в культуру коренных и малочисленных народов Севера.
14:28   Минздрав края приобретёт для Норильска высокотехнологичное оборудование. 14:21   Новые форматы и формы. Уличный театр абсурда Марины Акишиной вместе с «Заполяркой» развивают проект «Бумажка».
14:12   Лоукостер «Победа» планирует следующим летом зайти на рынок норильских авиаперевозок. 11:56   Достойное серебро: норильчане представили проект норильского карнавала на федеральном этапе Национальной премии в области событийного туризма и получили за него второе место.
11:51   Победители «Огненных игр Таймыра» будут представлять муниципальный район на первенстве Красноярского края по северному многоборью. 11:50   В Норильске презентуют первый VR-фильм.

 17 ноября 2019 
17:47   В Музее Норильска горожане учились играть на варгане и танцевать под шаманский бубен. 17:35   Представление театра моды «Бараксан» в Норильском колледже искусств прошло на ура.
17:01   На фестивале «Большой Аргиш» для маленьких норильчан подготовили особые развлечения и забавы. 14:35   Опыт развития международного туризма. Остров Пасхи - Норильску.

 16 ноября 2019 
11:55   Группа делегатов из японского Саппоро побывала сегодня на Надеждинском металлургическом заводе.

 15 ноября 2019 
17:03   Началась выплата материальной помощи ко Дню инвалида. 17:02   Старение населения и жизнь пожилых в зимних городах: только что была определена главная тема Конференции мэров зимних городов мира - 2020.
16:47   Конкурс фотографий и видеоискусства о жизни коренных народов стартовал на Таймыре. 16:26   В Норильске прошёл Всероссийский день призывника.
16:25   Благотворительный шаг: сделай своими руками праздничную открытку и помоги Артуру Игнатьеву. 16:12   Норильские единороссы отмечены на партийной конференции в Красноярске.
15:27   Системы освещения Норильска готовят к полярной ночи. 15:26   МФК «Норильский никель» встретится с бронзовым призёром прошлого сезона.
15:11   Дело сдвинулось: министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики внесло в правительство проект указа «Об основах государственной политики в Арктике и национальной безопасности до 2035 года». 14:27   Долганский для всех: в музее природы и этнографии «Заповедников Таймыра» проходит месячник, посвящённый 40-летию долганской письменности и литературы.
13:52   «Норникель» - победитель премии «Сноб» в номинации «Экология». 13:51   Таймыр встречает «Большой Аргиш».
13:49   «Брат мой»: норильский театр готовится к премьере, которая состоится уже 23 ноября. 13:48   Норильчанин отсудил у производителей мебели 400 тысяч рублей.
13:36   Изменения в муниципальной программе помогут восполнить нехватку врачебных кадров. 12:57   Мировой масштаб: сегодня весь день в Норильске проходит конференция Ассоциации мэров зимних городов.

 14 ноября 2019 
17:35   Норильские барды отметили сразу несколько юбилеев большим концертом в ГЦК. 17:20   «Сообщи, где торгуют смертью» - в Красноярском крае проходит второй этап общероссийской акции.
17:05   В северный город прибыли делегаты семи государств для участия в рабочей встрече Ассоциации мэров зимних городов мира, впервые проходящей в России. 17:03   Осторожно: мошенники! Норильчанка лишилась 138 тысяч рублей, ожидая обещанную компенсацию за БАДы.
16:36   Сегодня православные отмечают день памяти новомученика Петра Игнатова, сосланного за веру в Норильлаг. 16:35   В 37 млрд баррелей нефтяного эквивалента оценивается потенциал проекта "Восток Ойл" в Арктике.
16:00   В Норильске продолжаются VI региональные Рождественские образовательные чтения. 15:49   В городском бассейне прошли соревнования по плаванию и водному поло в честь юбилея спортсооружения.
15:43   «Большой Аргиш» объединяет севера. Из Якутии на Таймыр приехала этномузыкант Олена Подлужная. 15:22   Норильские школьники покоряют край: 13 ребят выступают в финале краевого молодёжного форума «Научно-технический потенциал Сибири».
14:57   Пять призовых мест из восьми возможных. Норильские дзюдоисты вернулись с краевого турнира. 14:56   Норильск участвует в голосовании на звание молодёжной столицы края.
12:59   В «Аргише»-2019 будут задействованы около 80 волонтёров, которые разучивают приветствия на разных языках.




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