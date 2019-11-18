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18 ноября 2019, 19:48



Норильчане завоевали призовые места на чемпионате края по армрестлингу среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата.

По словам инструктора-методиста по адаптивной физической культуре стадиона «Заполярник» Марины Третьяк, северяне в краевой столице смотрелись достойно, при этом уровень состязаний с каждым годом неуклонно растёт. «В Красноярск съехались сильнейшие спортсмены. Конечно же, нам есть к чему стремиться», - сказала Марина Третьяк. Добавим, что 23 ноября в «Арктике» пройдут заключительные соревнования XXXI городской спартакиады среди лиц с ограниченными возможностями здоровья. Спортсменам предстоит выявить сильнейших в лёгкой атлетике и пулевой стрельбе. Начало в 10.00. Фото участников соревнований

Просмотров:63 Соревнования прошли в Красноярске, в них приняли участие более 30 спортсменов со всего края. Из шестерых норильчан, выступивших там, пятеро завоевали призовые места: вторыми стали Вячеслав Шарафутдинов и Дмитрий Кондрашкин, третьими – Сергей Тарасов, Ильшат Мусин и Наталья Осьминкина.По словам инструктора-методиста по адаптивной физической культуре стадиона «Заполярник» Марины Третьяк, северяне в краевой столице смотрелись достойно, при этом уровень состязаний с каждым годом неуклонно растёт.«В Красноярск съехались сильнейшие спортсмены. Конечно же, нам есть к чему стремиться», - сказала Марина Третьяк.Добавим, что 23 ноября в «Арктике» пройдут заключительные соревнования XXXI городской спартакиады среди лиц с ограниченными возможностями здоровья. Спортсменам предстоит выявить сильнейших в лёгкой атлетике и пулевой стрельбе. Начало в 10.00.Фото участников соревнований