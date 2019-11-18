Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/41573

18 ноября 2019, 19:49



«Норникель» поделился планами относительно улучшения экологии в регионах присутствия.

В первой части встречи речь шла о перспективах развития «Норникеля». В частности, пятилетнюю программу решено было заменить на десятилетнюю. При этом компания берет на себя обязательства ещё до окончания нового, 10-летнего цикла ввести в строй экологические мощности, которые обеспечат кардинальное снижение нагрузки на окружающую среду. 3,5 млрд долларов будут потрачены на экологические проекты, которые в первую очередь предполагают снижение выбросов диоксида серы – основного загрязнителя атмосферы на площадках компании. «Норникель» стремится встать на один уровень с лидерами отрасли, сократив выбросы до 2025 года в 10 раз. Все новые мощности, предусматриваемые стратегией роста компании, уже включают в себя технологии, позволяющие улавливать 90% диоксида серы. На Кольском полуострове планируется закрыть два не поддающихся экологической модернизации цеха – плавильный в посёлке Никель и металлургический в Мончегорске, что позволит свести к нулю выбросы в трансграничной зоне, а также снизить до минимума воздействие на окружающую среду в Мончегорске. Уже по итогам 2020 года планируется сокращение выбросов в 2 раза по сравнению с 2015 годом, и в 7 раз по итогам 2021 года. При значительном экологическом эффекте закрытие упомянутых производств не окажет существенного влияния на экономические показатели компании. Серный проект 2.0 в Норильске будет реализован поэтапно. Новая конфигурация позволит достигнуть гораздо более высокого уровня сокращения выбросов, чем предполагалось ранее. На первом этапе - к 2023 году - выбросы диоксида серы в Норильске будут сокращены на 45% по сравнению с 2015 годом, к 2025 – на 90% (в 10 раз); стратегическая цель здесь – снижение к 2030 году в 20 раз. «Норникелю» удалось найти решение, благодаря которому компания планирует сократить объём выбросов диоксида серы на двух основных производственных площадках до уровня лучших мировых стандартов. В перспективе - поэтапное снижение выбросов с суммарным объёмом инвестиций на экологические проекты около $3,5 млрд. Фото предоставлено пресс-службой "Норникеля"

Просмотров:74 Напомним, заседание проходит в рамках ежегодного Дня инвестора. На нём присутствуют президент компании «Норникель» Владимир Потанин, первый вице-президент – операционный директор Сергей Дяченко, старший вице-президент – финансовый директор Сергей Малышев, старший вице-президент, зампред совета директоров «Норникеля» Андрей Бугров, директор департамента маркетинга Антон Берлин, вице-президент по стратегическому планированию Сергей Дубовицкий, а также председатель совета директоров «Норникеля» Гарет Пенни.В первой части встречи речь шла о перспективах развития «Норникеля». В частности, пятилетнюю программу решено было заменить на десятилетнюю. При этом компания берет на себя обязательства ещё до окончания нового, 10-летнего цикла ввести в строй экологические мощности, которые обеспечат кардинальное снижение нагрузки на окружающую среду. 3,5 млрд долларов будут потрачены на экологические проекты, которые в первую очередь предполагают снижение выбросов диоксида серы – основного загрязнителя атмосферы на площадках компании.«Норникель» стремится встать на один уровень с лидерами отрасли, сократив выбросы до 2025 года в 10 раз. Все новые мощности, предусматриваемые стратегией роста компании, уже включают в себя технологии, позволяющие улавливать 90% диоксида серы.На Кольском полуострове планируется закрыть два не поддающихся экологической модернизации цеха – плавильный в посёлке Никель и металлургический в Мончегорске, что позволит свести к нулю выбросы в трансграничной зоне, а также снизить до минимума воздействие на окружающую среду в Мончегорске. Уже по итогам 2020 года планируется сокращение выбросов в 2 раза по сравнению с 2015 годом, и в 7 раз по итогам 2021 года. При значительном экологическом эффекте закрытие упомянутых производств не окажет существенного влияния на экономические показатели компании.Серный проект 2.0 в Норильске будет реализован поэтапно. Новая конфигурация позволит достигнуть гораздо более высокого уровня сокращения выбросов, чем предполагалось ранее. На первом этапе - к 2023 году - выбросы диоксида серы в Норильске будут сокращены на 45% по сравнению с 2015 годом, к 2025 – на 90% (в 10 раз); стратегическая цель здесь – снижение к 2030 году в 20 раз.«Норникелю» удалось найти решение, благодаря которому компания планирует сократить объём выбросов диоксида серы на двух основных производственных площадках до уровня лучших мировых стандартов. В перспективе - поэтапное снижение выбросов с суммарным объёмом инвестиций на экологические проекты около $3,5 млрд.Фото предоставлено пресс-службой "Норникеля"