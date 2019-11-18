Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/41574

18 ноября 2019, 19:53



Норильск выбирает имя для физкультурно-оздоровительного комплекса. Голосование проходит на сайте «Заполярной Правды».

Новое спортсооружение в первую очередь станет тренировочной и игровой базой мини–футбольного клуба «Норильский никель», выступающего в главной профессиональной лиге страны — Суперлиге. По заверению специалистов, ФОК будет отвечать всем требованиям, предъявляемым Международной футбольной ассоциацией. Трибуны главного зала рассчитаны на 1012 посадочных мест, в том числе предусмотрено 150 мест для VIP–персон. Кроме того, он будет оборудован балконами, где тоже смогут разместиться зрители. Для такого масштабного сооружения, которое должно стать центром притяжения горожан, необходимо подобрать имя. Его решено было выбрать с учётом мнения самих норильчан. Предлагаются варианты: «Норникель», «Айка», «Звезда Севера» и другие. Также можно предложить свой вариант. Для голосования достаточно на сайте «Заполярной Правды» gazetazp.ru войти на главной странице во вкладку «Голосование» и предложить вариант.

Просмотров:118 Строительство ФОК началось в августе 2018 года, открыть его планируют в июле 2020 года. Генеральный подрядчик – промышленная строительно–монтажная компания, имеющая большой опыт возведения промобъектов в условиях Крайнего Севера. Работы ведутся на средства «Норникеля».Новое спортсооружение в первую очередь станет тренировочной и игровой базой мини–футбольного клуба «Норильский никель», выступающего в главной профессиональной лиге страны — Суперлиге. По заверению специалистов, ФОК будет отвечать всем требованиям, предъявляемым Международной футбольной ассоциацией. Трибуны главного зала рассчитаны на 1012 посадочных мест, в том числе предусмотрено 150 мест для VIP–персон. Кроме того, он будет оборудован балконами, где тоже смогут разместиться зрители.Для такого масштабного сооружения, которое должно стать центром притяжения горожан, необходимо подобрать имя. Его решено было выбрать с учётом мнения самих норильчан. Предлагаются варианты: «Норникель», «Айка», «Звезда Севера» и другие. Также можно предложить свой вариант.Для голосования достаточно на сайте «Заполярной Правды» gazetazp.ru войти на главной странице во вкладку «Голосование» и предложить вариант.