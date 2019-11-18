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18 ноября 2019, 19:53

Норильск выбирает имя для физкультурно-оздоровительного комплекса. Голосование проходит на сайте «Заполярной Правды».


Строительство ФОК началось в августе 2018 года, открыть его планируют в июле 2020 года. Генеральный подрядчик – промышленная строительно–монтажная компания, имеющая большой опыт возведения промобъектов в условиях Крайнего Севера. Работы ведутся на средства «Норникеля».
Новое спортсооружение в первую очередь станет тренировочной и игровой базой мини–футбольного клуба «Норильский никель», выступающего в главной профессиональной лиге страны — Суперлиге. По заверению специалистов, ФОК будет отвечать всем требованиям, предъявляемым Международной футбольной ассоциацией. Трибуны главного зала рассчитаны на 1012 посадочных мест, в том числе предусмотрено 150 мест для VIP–персон. Кроме того, он будет оборудован балконами, где тоже смогут разместиться зрители.
Для такого масштабного сооружения, которое должно стать центром притяжения горожан, необходимо подобрать имя. Его решено было выбрать с учётом мнения самих норильчан. Предлагаются варианты: «Норникель», «Айка», «Звезда Севера» и другие. Также можно предложить свой вариант.
Для голосования достаточно на сайте «Заполярной Правды» gazetazp.ru войти на главной странице во вкладку «Голосование» и предложить вариант.

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    Список новостей

 18 ноября 2019 
19:53   Норильск выбирает имя для физкультурно-оздоровительного комплекса. Голосование проходит на сайте «Заполярной Правды». 19:49   «Норникель» поделился планами относительно улучшения экологии в регионах присутствия.
19:48   Норильчане завоевали призовые места на чемпионате края по армрестлингу среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. 18:25   В эти минуты в Лондоне «Норникель» проводит ежегодный День инвестора.
17:43   Объявлены сроки проведения регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников. 17:32   Жители края могут бесплатно звонить с таксофонов на сотовые телефоны страны.
17:06   В Красноярском крае выбирают новую столицу... На этот раз - молодёжную. 16:26   Глава города Норильска Ринат Ахметчин: «Гости Норильска делились идеей привезти в Норильск своих туроператоров, чтобы они предлагали туристам поездки в Норильск, а не в Европу».
16:19   «Большой Аргиш» с каждым годом развивается всё активнее» - директор Агентства развития Норильска Максим Миронов. 16:12   «Большой Аргиш» собрал и объединил заполярный Таймыр и дальнее зарубежье. Более четырёх тысяч гостей этнического фестиваля с головой окунулись в культуру коренных и малочисленных народов Севера.
14:28   Минздрав края приобретёт для Норильска высокотехнологичное оборудование. 14:21   Новые форматы и формы. Уличный театр абсурда Марины Акишиной вместе с «Заполяркой» развивают проект «Бумажка».
14:12   Лоукостер «Победа» планирует следующим летом зайти на рынок норильских авиаперевозок. 11:56   Достойное серебро: норильчане представили проект норильского карнавала на федеральном этапе Национальной премии в области событийного туризма и получили за него второе место.
11:51   Победители «Огненных игр Таймыра» будут представлять муниципальный район на первенстве Красноярского края по северному многоборью. 11:50   В Норильске презентуют первый VR-фильм.

 17 ноября 2019 
17:47   В Музее Норильска горожане учились играть на варгане и танцевать под шаманский бубен. 17:35   Представление театра моды «Бараксан» в Норильском колледже искусств прошло на ура.
17:01   На фестивале «Большой Аргиш» для маленьких норильчан подготовили особые развлечения и забавы. 14:35   Опыт развития международного туризма. Остров Пасхи - Норильску.

 16 ноября 2019 
11:55   Группа делегатов из японского Саппоро побывала сегодня на Надеждинском металлургическом заводе.

 15 ноября 2019 
17:03   Началась выплата материальной помощи ко Дню инвалида. 17:02   Старение населения и жизнь пожилых в зимних городах: только что была определена главная тема Конференции мэров зимних городов мира - 2020.
16:47   Конкурс фотографий и видеоискусства о жизни коренных народов стартовал на Таймыре. 16:26   В Норильске прошёл Всероссийский день призывника.
16:25   Благотворительный шаг: сделай своими руками праздничную открытку и помоги Артуру Игнатьеву. 16:12   Норильские единороссы отмечены на партийной конференции в Красноярске.
15:27   Системы освещения Норильска готовят к полярной ночи. 15:26   МФК «Норильский никель» встретится с бронзовым призёром прошлого сезона.
15:11   Дело сдвинулось: министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики внесло в правительство проект указа «Об основах государственной политики в Арктике и национальной безопасности до 2035 года». 14:27   Долганский для всех: в музее природы и этнографии «Заповедников Таймыра» проходит месячник, посвящённый 40-летию долганской письменности и литературы.
13:52   «Норникель» - победитель премии «Сноб» в номинации «Экология». 13:51   Таймыр встречает «Большой Аргиш».
13:49   «Брат мой»: норильский театр готовится к премьере, которая состоится уже 23 ноября. 13:48   Норильчанин отсудил у производителей мебели 400 тысяч рублей.
13:36   Изменения в муниципальной программе помогут восполнить нехватку врачебных кадров. 12:57   Мировой масштаб: сегодня весь день в Норильске проходит конференция Ассоциации мэров зимних городов.

 14 ноября 2019 
17:35   Норильские барды отметили сразу несколько юбилеев большим концертом в ГЦК. 17:20   «Сообщи, где торгуют смертью» - в Красноярском крае проходит второй этап общероссийской акции.
17:05   В северный город прибыли делегаты семи государств для участия в рабочей встрече Ассоциации мэров зимних городов мира, впервые проходящей в России. 17:03   Осторожно: мошенники! Норильчанка лишилась 138 тысяч рублей, ожидая обещанную компенсацию за БАДы.
16:36   Сегодня православные отмечают день памяти новомученика Петра Игнатова, сосланного за веру в Норильлаг. 16:35   В 37 млрд баррелей нефтяного эквивалента оценивается потенциал проекта "Восток Ойл" в Арктике.
16:00   В Норильске продолжаются VI региональные Рождественские образовательные чтения. 15:49   В городском бассейне прошли соревнования по плаванию и водному поло в честь юбилея спортсооружения.
15:43   «Большой Аргиш» объединяет севера. Из Якутии на Таймыр приехала этномузыкант Олена Подлужная. 15:22   Норильские школьники покоряют край: 13 ребят выступают в финале краевого молодёжного форума «Научно-технический потенциал Сибири».
14:57   Пять призовых мест из восьми возможных. Норильские дзюдоисты вернулись с краевого турнира. 14:56   Норильск участвует в голосовании на звание молодёжной столицы края.
12:59   В «Аргише»-2019 будут задействованы около 80 волонтёров, которые разучивают приветствия на разных языках.




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