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18 ноября 2019, 22:20



Ситуацию с остановкой в Талнахе взял на личный контроль Глава города

Напомним, в конце октября остановка в районе талнахского автовокзала была перенесена со Строителей, 4 «А» на перрон. Решение было принято в целях сделать ожидание транспорта максимально безопасным, однако вызвало бурный отклик среди норильчан. «Я вижу регулярные обращения не только в Администрацию города, но и жалобы в соцсетях. Люди вполне обоснованно недовольны тем, что им приходится мёрзнуть в ожидании автобуса. Мы живём всё-таки на Крайнем севере. Необходимо доработать вопрос таким образом, чтобы остановка стала комфортнее для людей, при этом всё также отвечала требованиям безопасности и нормативам», - подчеркнул Глава Норильска. Руководителям поручено проработать возможные решения этого вопроса и предоставить их Главе города до конца недели.

Просмотров:322 О необходимости пересмотреть ситуацию с остановкой в Талнахе Ринат Ахметчин заявил на совещании со своими заместителями и руководителями структурных подразделений Администрации Норильска.Напомним, в конце октября остановка в районе талнахского автовокзала была перенесена со Строителей, 4 «А» на перрон. Решение было принято в целях сделать ожидание транспорта максимально безопасным, однако вызвало бурный отклик среди норильчан. «Я вижу регулярные обращения не только в Администрацию города, но и жалобы в соцсетях. Люди вполне обоснованно недовольны тем, что им приходится мёрзнуть в ожидании автобуса. Мы живём всё-таки на Крайнем севере. Необходимо доработать вопрос таким образом, чтобы остановка стала комфортнее для людей, при этом всё также отвечала требованиям безопасности и нормативам», - подчеркнул Глава Норильска.Руководителям поручено проработать возможные решения этого вопроса и предоставить их Главе города до конца недели.