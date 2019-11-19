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19 ноября 2019, 12:10



Норильчане успешно выступили на всероссийских соревнованиях по пауэрлифтингу «Сибирский характер».

Ещё один норильчанин Салават Хакимов стал вторым в категории 93 кг с результатом 170 кг в классическом жиме лёжа (без экипировки), выполнив при этом впервые норматив КМС. Он также занял пятое место в этой категории в экипировке с результатом 200 кг. Оба спортсмена тренируются в СК «Талнах» под руководством тренера Евгения Кретова. Он отметил, что Федерация пауэрлифтинга Норильска выражает благодарность горно-технологическому факультету НГИИ за финансовую поддержку, сделавшую реальной выезд на соревнования Эльгиза Закирова. Фото участников соревнований.

Просмотров:142 Соревнования «Сибирский характер» на призы Татьяны Ельцовой, включавшие троеборье и жим лёжа, прошли в Гурьевске Кемеровской области. После всех выступлений Эльгиз Закиров стал победителем в категории 59 кг в жиме лёжа в экипировке с результатом 145 кг. Он же завоевал бронзу в классическом жиме лёжа с результатом 105 кг. При этом Эльгизу впервые удалось показать норматив мастера спорта России.Ещё один норильчанин Салават Хакимов стал вторым в категории 93 кг с результатом 170 кг в классическом жиме лёжа (без экипировки), выполнив при этом впервые норматив КМС. Он также занял пятое место в этой категории в экипировке с результатом 200 кг.Оба спортсмена тренируются в СК «Талнах» под руководством тренера Евгения Кретова. Он отметил, что Федерация пауэрлифтинга Норильска выражает благодарность горно-технологическому факультету НГИИ за финансовую поддержку, сделавшую реальной выезд на соревнования Эльгиза Закирова.Фото участников соревнований.