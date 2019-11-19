Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/41577

19 ноября 2019, 12:55



После ремонта открылся манеж Дворца спорта «Арктика». Теперь здесь можно заниматься в шиповках.

Это, пожалуй, главное изменение манежа, которое – не сомневаются тренеры – позволит ребятам показывать более высокие результаты. За время ремонта, длившегося с августа до середины ноября, полностью заменили бетонную подушку пола, на само покрытие польского производства подрядчик даёт гарантию три года. Также строители выровняли стены и провели чистовую отделку в новой колеровке. В сочетании с новыми, более яркими светильниками светло-голубые стены дают ощущение большего простора в помещении. - Здесь, кажется, даже дышать стало легче, - говорит начальник управления по спорту администрации Норильска Михаил Голуб. - Важно, что покрытие теперь здесь именно легкоатлетическое, а не просто для открытых спортплощадок. Прежнее, постеленное пять лет назад, было некачественным. Со временем оно сильно износилось, особенно на поворотах. Думаю, с новым покрытием такого не будет. В ходе ремонта частично – на 20% - обновили и оборудование для тренировок. В пример Михаил Голуб привёл легкоатлетические барьеры: новые призваны значительно снизить риск травматизма для спортсменов. У ребят появилась возможность опробовать их в вечер открытия манежа, сразу после торжественной церемонии, на которой с «возвращением домой» их поздравил глава Норильска Ринат Ахметчин. - Мне посчастливилось в 1970-х заниматься здесь лёгкой атлетикой. Я видел это здание после постройки, оно не было таким впечатляющим, как сегодня, но и по тем временам это было шикарное здание. Которое, кстати, в этом году отмечает 45-летний юбилей. Мы сюда приходили, как домой - такая была сплочённая команда. Я рад, что сейчас здесь занимаются дети моих товарищей по спорту. Это значит, «Арктика» по-прежнему востребована. И я, может, скажу неправильно с точки зрения спорта, но желаю вам в первую очередь быть здоровыми и счастливыми, а медали и звания – уже во вторую очередь. Так что занимайтесь, бегайте для себя, для здоровья и приводите потом сюда и своих детей, - сказал он. Напомним, легкоатлетический манеж «Арктики» открылся в 1974 году, и с тех пор принял огромное число спортсменов, в том числе тех, кто совершил выдающиеся шаги в мировом спорте, например, легкоатлет Виктор Гущинский, занявший седьмое место на Олимпиаде в Афинах; легкоатлетка Ирина Емельянова, рекордсмен Европы среди молодёжи; Валерия Завьялова, серебряный призёр первенства России среди молодёжи по лёгкой атлетике; ЗМС, абсолютная чемпионка мира в командном первенстве Наталья Юрченко и многие другие. Сегодня здесь регулярно занимаются до полутысячи человек, манеж – база для спортшколы единоборств и школ № 2 и № 3. Однако изменения спортивного объекта не закончены, пообещал Михаил Голуб. Планируется заменить песочную яму для прыжков в длину, подушку для прыжка в высоту, а также новые подушки-улавливатели для бега на короткие дистанции (40 м). Часть оборудования закупят ещё в уходящем году на средства краевой субсидии, которая уже поступила в Норильск, остальные работы запланируют на 2020 год. Фото Ирины Яринской

Просмотров:116 В новом манеже для спортсменов уложили специализированное легкоатлетическое покрытие на 126 метрах бегового круга, позволяющее заниматься в шиповках.Это, пожалуй, главное изменение манежа, которое – не сомневаются тренеры – позволит ребятам показывать более высокие результаты. За время ремонта, длившегося с августа до середины ноября, полностью заменили бетонную подушку пола, на само покрытие польского производства подрядчик даёт гарантию три года. Также строители выровняли стены и провели чистовую отделку в новой колеровке. В сочетании с новыми, более яркими светильниками светло-голубые стены дают ощущение большего простора в помещении.- Здесь, кажется, даже дышать стало легче, - говорит начальник управления по спорту администрации Норильска Михаил Голуб. - Важно, что покрытие теперь здесь именно легкоатлетическое, а не просто для открытых спортплощадок. Прежнее, постеленное пять лет назад, было некачественным. Со временем оно сильно износилось, особенно на поворотах. Думаю, с новым покрытием такого не будет.В ходе ремонта частично – на 20% - обновили и оборудование для тренировок. В пример Михаил Голуб привёл легкоатлетические барьеры: новые призваны значительно снизить риск травматизма для спортсменов. У ребят появилась возможность опробовать их в вечер открытия манежа, сразу после торжественной церемонии, на которой с «возвращением домой» их поздравил глава Норильска Ринат Ахметчин.- Мне посчастливилось в 1970-х заниматься здесь лёгкой атлетикой. Я видел это здание после постройки, оно не было таким впечатляющим, как сегодня, но и по тем временам это было шикарное здание. Которое, кстати, в этом году отмечает 45-летний юбилей. Мы сюда приходили, как домой - такая была сплочённая команда. Я рад, что сейчас здесь занимаются дети моих товарищей по спорту. Это значит, «Арктика» по-прежнему востребована. И я, может, скажу неправильно с точки зрения спорта, но желаю вам в первую очередь быть здоровыми и счастливыми, а медали и звания – уже во вторую очередь. Так что занимайтесь, бегайте для себя, для здоровья и приводите потом сюда и своих детей, - сказал он.Напомним, легкоатлетический манеж «Арктики» открылся в 1974 году, и с тех пор принял огромное число спортсменов, в том числе тех, кто совершил выдающиеся шаги в мировом спорте, например, легкоатлет Виктор Гущинский, занявший седьмое место на Олимпиаде в Афинах; легкоатлетка Ирина Емельянова, рекордсмен Европы среди молодёжи; Валерия Завьялова, серебряный призёр первенства России среди молодёжи по лёгкой атлетике; ЗМС, абсолютная чемпионка мира в командном первенстве Наталья Юрченко и многие другие. Сегодня здесь регулярно занимаются до полутысячи человек, манеж – база для спортшколы единоборств и школ № 2 и № 3.Однако изменения спортивного объекта не закончены, пообещал Михаил Голуб. Планируется заменить песочную яму для прыжков в длину, подушку для прыжка в высоту, а также новые подушки-улавливатели для бега на короткие дистанции (40 м). Часть оборудования закупят ещё в уходящем году на средства краевой субсидии, которая уже поступила в Норильск, остальные работы запланируют на 2020 год.Фото Ирины Яринской