Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/41578

19 ноября 2019, 13:12



В Санкт-Петербурге обсудят перспективы и ключевые точки развития Арктики.

За последнее десятилетие были сформулированы стратегические основы для развития Арктической зоны РФ. Сформирована государственная комиссия по вопросам развития Арктики и Министерство Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики. Среди заявленных на форум вопросов - обеспечение безопасности мореплавания в экстремальных арктических условиях; сохранение доминирования России в добыче полезных ископаемых в Арктике; развитие арктических муниципальных образований; государственно-частное партнёрство в АЗРФ; совершенствование законодательства и технологий для строительства в арктических условиях, пути привлечения и сохранения квалифицированных кадров в Арктике; формирование благоприятной инвестиционной среды и налоговые льготы для ключевых арктических проектов; ключевые арктические образовательные центры; развитие наземного и внутреннего водного транспорта в Арктике и другие. К участию приглашены региональные министры РФ, главы международных организаций, руководители ведомств и предприятий, непосредственно связанных с темой Арктики. Фото Дениса Кожевникова

Просмотров:116 Будущее Арктической зоны России зависит от эффективной реализации ключевых задач государственной политики в регионе. Эти вопросы обсудят с 5 по 7 декабря в Северной столице на IX Международном форуме «Арктика: настоящее и будущее».За последнее десятилетие были сформулированы стратегические основы для развития Арктической зоны РФ. Сформирована государственная комиссия по вопросам развития Арктики и Министерство Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики.Среди заявленных на форум вопросов - обеспечение безопасности мореплавания в экстремальных арктических условиях; сохранение доминирования России в добыче полезных ископаемых в Арктике; развитие арктических муниципальных образований; государственно-частное партнёрство в АЗРФ; совершенствование законодательства и технологий для строительства в арктических условиях, пути привлечения и сохранения квалифицированных кадров в Арктике; формирование благоприятной инвестиционной среды и налоговые льготы для ключевых арктических проектов; ключевые арктические образовательные центры; развитие наземного и внутреннего водного транспорта в Арктике и другие.К участию приглашены региональные министры РФ, главы международных организаций, руководители ведомств и предприятий, непосредственно связанных с темой Арктики.Фото Дениса Кожевникова