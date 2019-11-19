Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/41579

19 ноября 2019, 14:30



Компания NordStar признана лучшим авиаперевозчиком в области обеспечения транспортной безопасности.

Национальная премия в области транспортной безопасности является ежегодной и проводится Ассоциацией «Транспортная безопасность» и Фондом «Транспортная безопасность» при поддержке Минтранса России и Государственной Думы ФС РФ, начиная с 2015 года. Соискателями могут стать органы государственной власти, предприятия, организации, учебные центры, подразделения транспортной безопасности, а также руководители и специалисты профильных структур. Премия вручается по восьми номинациям, победители которых определяются по итогам голосования экспертной комиссии. В 2019 году торжественное награждение лауреатов национальной премии состоялось 14 ноября в Москве в рамках научно-практической конференции «Формула транспортной безопасности. Закон. Знание. Практика». Авиакомпания NordStar заняла первое место в номинации «Лучший перевозчик воздушного транспорта, реализовавший требования в области обеспечения транспортной безопасности». Премия стала ещё одним подтверждением высокого уровня профессионализма коллектива авиакомпании NordStar, обеспечивающего максимальную безопасность, комфорт и отличный сервис для пассажиров во время полёта.

Просмотров:111 Такое звание норильская авиакомпания получила по итогам проведения 5-й национальной премии «Транспортная безопасность России – 2019».Национальная премия в области транспортной безопасности является ежегодной и проводится Ассоциацией «Транспортная безопасность» и Фондом «Транспортная безопасность» при поддержке Минтранса России и Государственной Думы ФС РФ, начиная с 2015 года. Соискателями могут стать органы государственной власти, предприятия, организации, учебные центры, подразделения транспортной безопасности, а также руководители и специалисты профильных структур. Премия вручается по восьми номинациям, победители которых определяются по итогам голосования экспертной комиссии.В 2019 году торжественное награждение лауреатов национальной премии состоялось 14 ноября в Москве в рамках научно-практической конференции «Формула транспортной безопасности. Закон. Знание. Практика».Авиакомпания NordStar заняла первое место в номинации «Лучший перевозчик воздушного транспорта, реализовавший требования в области обеспечения транспортной безопасности».Премия стала ещё одним подтверждением высокого уровня профессионализма коллектива авиакомпании NordStar, обеспечивающего максимальную безопасность, комфорт и отличный сервис для пассажиров во время полёта.