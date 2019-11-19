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19 ноября 2019, 14:49



Творческое объединение «Планёрка» устроило новую яркую встречу «Любимые хиты XX века».

Следующий концерт в Городском центре культуры запланирован на февраль нового года, в котором «Планёрка» будет верна своим традициям – радовать норильчан оригинальными программами, созданными поющими непрофессионалами, чьё мастерство, по мнению публики, возрастает от выступления к выступлению. Особый вечер подготовят в честь 75-летия Великой Победы. Фото Ирины Даниленко

Просмотров:79 Это была уже 64-я концертная программа, созданная талантливой командой поющих руководителей городских учреждений и подразделений «Норникеля». Среди гостей было танцующее трио из Талнаха Dance lady,s, театр жестовой песни, норильские барды и хор «Вдохновение». Замечательные ведущие Леонид Соломаха и Лариса Тимкина представили и новый хореографический коллектив «Планёрки», который назвали по имени созвездия «Эридан». Активное участие в концертах творческого объединения, которое с середины 2000-х собирает на свои встречи полные залы, принимает и школьная молодёжь. От 3-го лицея с норильским рэпом выступили школьники Елена Липчанская и Илья Захаров, а руководитель лицейского творческого объединения «НеПРЕССные новости» Евгений Лищенок исполнил одну из любимых песен поколения родителей.Следующий концерт в Городском центре культуры запланирован на февраль нового года, в котором «Планёрка» будет верна своим традициям – радовать норильчан оригинальными программами, созданными поющими непрофессионалами, чьё мастерство, по мнению публики, возрастает от выступления к выступлению.Особый вечер подготовят в честь 75-летия Великой Победы.Фото Ирины Даниленко