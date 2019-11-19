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19 ноября 2019, 14:51

МФК «Норильский никель» сыграл боевую ничью с «Динамо-Самара» - 2:2.


Встречу с самарцами, бронзовыми призёрами прошлого сезона, норильчане провели в рамках перенесённого матча 1-го тура Суперлиги. Игра прошла в подмосковных Люберцах, в ДС «Триумф».
Выступив в качестве номинальных хозяев площадки, северяне сразу же захватили инициативу. Однако счёт встречи открыли волжане: на четвёртой минуте Андрей Заболонков «парашютом» переправил мяч на открывшегося вблизи штрафной Алексея Филиппова, и 97-й номер гостей элегантно одним касанием переправил снаряд в девятку ворот - 0:1. Спустя две минуты никельщики смогли отыграться стараниями Данила Кутузова, которому ассистировал Руслан Кудзиев, – 1:1.
После перерыва игра на паркете обострилась, а на первый план вышли вратари – Николай Балашов у «Норникеля» и Родион Залалетдинов у «Динамо-Самара». Благодаря их мастерству счёт на табло долгое время не менялся. На 46-й минуте индивидуальным мастерством блеснул Владимир Саносян, с острого угла отправивший мяч точно в цель, – 1:2. Радость динамовцев длилась недолго, почти сразу же Родригиньо вышел один на один с голкипером и без особы трудов переиграл его – 2:2.
Евгений Куксевич, главный тренер «Норильского никеля»:
- Быстрый гол, который мы пропустили во второй смене, немножко придал напряжения команде. Я видел, что они стали тяжеловато играть, давил счёт, нужно было отыгрываться. Соперник очень грамотно построил свою игру: опустился на центр площадки, давал нам минимальное пространство в атакующих действиях, хорошо переходил от обороны к атаке. В одной из атак соперник повёл в счёте. Хорошо, что нам удалось отыграться. Соглашусь, что счёт сегодня закономерен. Хорошо сыграли вратари. Нашим игрокам не хватало эмоций, которые они должны были получить от поддержки болельщиков. Наверное, это плохо, когда мы играем не на родной площадке, а встреча идёт в зачёт домашнего матча. Спасибо сопернику за игру, идём дальше.
По итогам поединка норильчане набрали 14 очков и остались на пятом месте турнирной таблицы. В следующем туре, 23-24 ноября, «Норильский никель» встретится с дебютантом лиги - грозненским «Беркутом», у которого сейчас десять очков и седьмая позиция в таблице. Игры пройдут в Ставрополье. Прямая трансляция будет доступна на официальном канале Ассоциации мини-футбола России в YouTube.
Фото предоставлено пресс-службой МФК "Норильский никель"

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