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19 ноября 2019, 14:51



Норильские барды отметили сразу несколько юбилеев большим концертом в ГЦК.

За эти годы спето множество хороших песен на различных площадках Норильска, Снежногорска, Дудинки и Санкт-Петербурга, а также на просторах тундры, ведь все эти барды – заядлые путешественники. Украсили они своими выступлениями и знаменитый норильский слёт туристов на реке Хараелах. А 13 ноября барды пригласили норильчан на юбилейный концерт «5@5», в программе которого исполнили любимые песни советских лет, лучшие бардовские произведения и мировые хиты. Большой зал рукоплескал своим любимцам, ведь на сцене были лучшие представители нашего бардовского движения. Следующая встреча состоится уже на XXXVIII Таймырском фестивале авторской песни, который пройдёт в ГЦК 30 ноября и 1 декабря с участием известных бардов из разных мест страны. К нам едут Наталья Дудкина, Марат Нигматуллин, Павел Фахртдинов и дуэт «Зелёная лампа» из Нижнего Тагила. Фото Ирины Даниленко

Просмотров:85 Пять лет назад на золотом юбилее президента Норильского клуба авторской песни Олега Марчука родились сразу несколько бардовских коллективов. Замечательное трио КСП в составе Олега Марчука, Светланы Крушинской и Александра Корнукова и мужской квартет КСП, в который вошли Олег Марчук, Евгений Шанидзе, Виктор Максимов и Александр Корнуков.За эти годы спето множество хороших песен на различных площадках Норильска, Снежногорска, Дудинки и Санкт-Петербурга, а также на просторах тундры, ведь все эти барды – заядлые путешественники. Украсили они своими выступлениями и знаменитый норильский слёт туристов на реке Хараелах. А 13 ноября барды пригласили норильчан на юбилейный концерт «5@5», в программе которого исполнили любимые песни советских лет, лучшие бардовские произведения и мировые хиты. Большой зал рукоплескал своим любимцам, ведь на сцене были лучшие представители нашего бардовского движения.Следующая встреча состоится уже на XXXVIII Таймырском фестивале авторской песни, который пройдёт в ГЦК 30 ноября и 1 декабря с участием известных бардов из разных мест страны. К нам едут Наталья Дудкина, Марат Нигматуллин, Павел Фахртдинов и дуэт «Зелёная лампа» из Нижнего Тагила.Фото Ирины Даниленко