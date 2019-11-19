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19 ноября 2019, 14:57



Подведены итоги норильского этапа международного конкурса детского творчества «Красота Божьего мира».

Здесь же проходит и фотовыставка, посвящённая жизни Свято-Троицкого православного прихода в Талнахе. Её автор - Александр Ульянов, воспитанник реабилитационного православного центра «Лествица». Фото Ирины Даниленко

Просмотров:88 В этом году традиционный конкурс посвятили теме грядущего 75-летия Великой Победы. Юные художники от 8 до 17 лет прислали более 60 работ из Норильска, Дудинки, Хатанги и Игарки. В жюри вошли представители Норильской детской художественной школы и Норильской епархии - как главного организатора конкурса. В результате были отобраны три лучшие работы. Победителями в региональном этапе конкурса признаны «Заступница» 8-летней Людмилы Литвинюк из 1-й гимназии, «Рассказ прадеда» 9-летнего дудинчанина Германа Удалова из Детской школы искусств им.Б.Н.Молчанова и «Возрождение храма» 17-летнего Александра Корнилова из НДХШ. Работы уже отправлены в Москву для участия в заключительном этапе Международного конкурса детского творчества «Красота Божьего мира», итоги которого подведут на Международных Рождественских образовательных чтениях в Москве в январе следующего года. А в Норильске с лучшими рисунками можно будет познакомиться до конца года в актовом зале Норильской епархии на ул. Пушкина, 11...Здесь же проходит и фотовыставка, посвящённая жизни Свято-Троицкого православного прихода в Талнахе. Её автор - Александр Ульянов, воспитанник реабилитационного православного центра «Лествица».Фото Ирины Даниленко