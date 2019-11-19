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Сегодня: Понедельник, 21 сентября 2015 г.
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16:44 Делегация из Страны восходящего солнца, основатели Ассоциации зимних городов мира, побывали Надеждинском металлургическом заводе.
16:00 Фестиваль хобби для будущих мужчин пройдёт в Красноярске.
15:10 Госуслуги в помощь. В России согласовали порядок продажи «красивых» автомобильных номеров.
15:09 Названа средняя зарплата жителя Красноярского края.
14:57 Подведены итоги норильского этапа международного конкурса детского творчества «Красота Божьего мира».
14:51 Норильские барды отметили сразу несколько юбилеев большим концертом в ГЦК.
14:51 МФК «Норильский никель» сыграл боевую ничью с «Динамо-Самара» - 2:2.
14:49 Творческое объединение «Планёрка» устроило новую яркую встречу «Любимые хиты XX века».
14:30 Компания NordStar признана лучшим авиаперевозчиком в области обеспечения транспортной безопасности.
13:12 В Санкт-Петербурге обсудят перспективы и ключевые точки развития Арктики.
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