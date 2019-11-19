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19 ноября 2019, 15:09



Названа средняя зарплата жителя Красноярского края.

Так, больше всех в регионе зарабатывают геологи и добытчики полезных ископаемых - в среднем такие специалисты получают 105,8 тысячи рублей. Это на 4,5% больше, чем год назад. На втором месте с большим отрывом идут учёные и технологи - 61,5 тысячи рублей в месяц (+12,2%). На третьем месте оказались финансисты и страховщики, чьи доходы достигли 59 тысяч рублей (+8,4%). Меньше всех в Красноярском крае зарабатывают в гостиничном бизнесе, а также в сфере общепита - 26,8 тысячи рублей (+6,8%). Около 28,6 тысячи рублей ежемесячно приходится на охотников и рыбаков. По данным аналитиков, единственной сферой, продемонстрировавшей падение в зарплате, оказалась отрасль строительства. Доходы работников по сравнению с 2018 годом упали на 4,9%, составив 42,6 тысячи рублей. Отметим, что средняя зарплата в Красноярском крае в 2019-м достигла 48,2 тысячи рублей, что на 7,7% больше, чем год назад.

Просмотров:102 Аналитики Красноярскстата опубликовали сведения о среднемесячной номинальной зарплате работников различных организаций в Красноярском крае. Список составлен за январь-сентябрь 2019 года.Так, больше всех в регионе зарабатывают геологи и добытчики полезных ископаемых - в среднем такие специалисты получают 105,8 тысячи рублей. Это на 4,5% больше, чем год назад. На втором месте с большим отрывом идут учёные и технологи - 61,5 тысячи рублей в месяц (+12,2%). На третьем месте оказались финансисты и страховщики, чьи доходы достигли 59 тысяч рублей (+8,4%).Меньше всех в Красноярском крае зарабатывают в гостиничном бизнесе, а также в сфере общепита - 26,8 тысячи рублей (+6,8%). Около 28,6 тысячи рублей ежемесячно приходится на охотников и рыбаков.По данным аналитиков, единственной сферой, продемонстрировавшей падение в зарплате, оказалась отрасль строительства. Доходы работников по сравнению с 2018 годом упали на 4,9%, составив 42,6 тысячи рублей.Отметим, что средняя зарплата в Красноярском крае в 2019-м достигла 48,2 тысячи рублей, что на 7,7% больше, чем год назад.