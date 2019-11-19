Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/41585

19 ноября 2019, 15:10



Госуслуги в помощь. В России согласовали порядок продажи «красивых» автомобильных номеров.

Точные расценки на госзнаки пока не установлены. Этим вопросом ещё занимается Минэкономразвития. Соответственно, пока купить «красивый» номер нельзя.

Просмотров:93 МВД и Минэкономразвития согласовали систему, позволяющую продавать «красивые» автомобильные номера через портал госуслуг. Для того чтобы купить желаемый номер, автовладельцу необходимо зарегистрироваться на портале госуслуг, ввести в поиске желаемое сочетание букв и цифр и, если этот госзнак не занят, то забронировать его. Номер нужно будет выкупить в течение суток. Также будут доступны для покупки номера, где совпадают все цифры и все буквы. Они будут стоить дороже. Цена некоторых из них может достигать 200-300 тысяч рублей.Точные расценки на госзнаки пока не установлены. Этим вопросом ещё занимается Минэкономразвития. Соответственно, пока купить «красивый» номер нельзя.