Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/41586

19 ноября 2019, 16:00



Фестиваль хобби для будущих мужчин пройдёт в Красноярске.

В рамках фестиваля 24 ноября пройдут мероприятия для подростков и их родителей, направленные на освещение самых разнообразных мужских хобби. Ребята от 7 до 17 лет смогут подобрать и протестировать несколько десятков кружков и секций с мужским характером, пообщаться лично с тренерами и педагогами, проконсультироваться с психологами, подобрать подходящее направление и записаться в группы. На фестивале Real Man будут представлены такие направления: основы и практики выживания, основы военной подготовки, столярное дело, бой на мечах, инженерия и робототехника, спортивные секции, интеллектуальные клубы, экология и география, личностный рост и многое другое.

Просмотров:69 Впервые в Красноярске при поддержке краевого отделения Русского географического общества состоится уникальный фестиваль хобби для подрастающих мужчин – Real man.В рамках фестиваля 24 ноября пройдут мероприятия для подростков и их родителей, направленные на освещение самых разнообразных мужских хобби. Ребята от 7 до 17 лет смогут подобрать и протестировать несколько десятков кружков и секций с мужским характером, пообщаться лично с тренерами и педагогами, проконсультироваться с психологами, подобрать подходящее направление и записаться в группы.На фестивале Real Man будут представлены такие направления: основы и практики выживания, основы военной подготовки, столярное дело, бой на мечах, инженерия и робототехника, спортивные секции, интеллектуальные клубы, экология и география, личностный рост и многое другое.