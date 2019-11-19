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19 ноября 2019, 16:00

Фестиваль хобби для будущих мужчин пройдёт в Красноярске.


Впервые в Красноярске при поддержке краевого отделения Русского географического общества состоится уникальный фестиваль хобби для подрастающих мужчин – Real man.
В рамках фестиваля 24 ноября пройдут мероприятия для подростков и их родителей, направленные на освещение самых разнообразных мужских хобби. Ребята от 7 до 17 лет смогут подобрать и протестировать несколько десятков кружков и секций с мужским характером, пообщаться лично с тренерами и педагогами, проконсультироваться с психологами, подобрать подходящее направление и записаться в группы.
На фестивале Real Man будут представлены такие направления: основы и практики выживания, основы военной подготовки, столярное дело, бой на мечах, инженерия и робототехника, спортивные секции, интеллектуальные клубы, экология и география, личностный рост и многое другое.

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    Список новостей

 19 ноября 2019 
16:44   Делегация из Страны восходящего солнца, основатели Ассоциации зимних городов мира, побывали Надеждинском металлургическом заводе. 16:00   Фестиваль хобби для будущих мужчин пройдёт в Красноярске.
15:10   Госуслуги в помощь. В России согласовали порядок продажи «красивых» автомобильных номеров. 15:09   Названа средняя зарплата жителя Красноярского края.
14:57   Подведены итоги норильского этапа международного конкурса детского творчества «Красота Божьего мира». 14:51   Норильские барды отметили сразу несколько юбилеев большим концертом в ГЦК.
14:51   МФК «Норильский никель» сыграл боевую ничью с «Динамо-Самара» - 2:2. 14:49   Творческое объединение «Планёрка» устроило новую яркую встречу «Любимые хиты XX века».
14:30   Компания NordStar признана лучшим авиаперевозчиком в области обеспечения транспортной безопасности. 13:12   В Санкт-Петербурге обсудят перспективы и ключевые точки развития Арктики.
12:55   После ремонта открылся манеж Дворца спорта «Арктика». Теперь здесь можно заниматься в шиповках. 12:10   Норильчане успешно выступили на всероссийских соревнованиях по пауэрлифтингу «Сибирский характер».

 18 ноября 2019 
22:20   Ситуацию с остановкой в Талнахе взял на личный контроль Глава города 19:53   Норильск выбирает имя для физкультурно-оздоровительного комплекса. Голосование проходит на сайте «Заполярной Правды».
19:49   «Норникель» поделился планами относительно улучшения экологии в регионах присутствия. 19:48   Норильчане завоевали призовые места на чемпионате края по армрестлингу среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата.
18:25   В эти минуты в Лондоне «Норникель» проводит ежегодный День инвестора. 17:43   Объявлены сроки проведения регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников.
17:32   Жители края могут бесплатно звонить с таксофонов на сотовые телефоны страны. 17:06   В Красноярском крае выбирают новую столицу... На этот раз - молодёжную.
16:26   Глава города Норильска Ринат Ахметчин: «Гости Норильска делились идеей привезти в Норильск своих туроператоров, чтобы они предлагали туристам поездки в Норильск, а не в Европу». 16:19   «Большой Аргиш» с каждым годом развивается всё активнее» - директор Агентства развития Норильска Максим Миронов.
16:12   «Большой Аргиш» собрал и объединил заполярный Таймыр и дальнее зарубежье. Более четырёх тысяч гостей этнического фестиваля с головой окунулись в культуру коренных и малочисленных народов Севера. 14:28   Минздрав края приобретёт для Норильска высокотехнологичное оборудование.
14:21   Новые форматы и формы. Уличный театр абсурда Марины Акишиной вместе с «Заполяркой» развивают проект «Бумажка». 14:12   Лоукостер «Победа» планирует следующим летом зайти на рынок норильских авиаперевозок.
11:56   Достойное серебро: норильчане представили проект норильского карнавала на федеральном этапе Национальной премии в области событийного туризма и получили за него второе место. 11:51   Победители «Огненных игр Таймыра» будут представлять муниципальный район на первенстве Красноярского края по северному многоборью.
11:50   В Норильске презентуют первый VR-фильм.

 17 ноября 2019 
17:47   В Музее Норильска горожане учились играть на варгане и танцевать под шаманский бубен. 17:35   Представление театра моды «Бараксан» в Норильском колледже искусств прошло на ура.
17:01   На фестивале «Большой Аргиш» для маленьких норильчан подготовили особые развлечения и забавы. 14:35   Опыт развития международного туризма. Остров Пасхи - Норильску.

 16 ноября 2019 
11:55   Группа делегатов из японского Саппоро побывала сегодня на Надеждинском металлургическом заводе.

 15 ноября 2019 
17:03   Началась выплата материальной помощи ко Дню инвалида. 17:02   Старение населения и жизнь пожилых в зимних городах: только что была определена главная тема Конференции мэров зимних городов мира - 2020.
16:47   Конкурс фотографий и видеоискусства о жизни коренных народов стартовал на Таймыре. 16:26   В Норильске прошёл Всероссийский день призывника.
16:25   Благотворительный шаг: сделай своими руками праздничную открытку и помоги Артуру Игнатьеву. 16:12   Норильские единороссы отмечены на партийной конференции в Красноярске.
15:27   Системы освещения Норильска готовят к полярной ночи. 15:26   МФК «Норильский никель» встретится с бронзовым призёром прошлого сезона.
15:11   Дело сдвинулось: министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики внесло в правительство проект указа «Об основах государственной политики в Арктике и национальной безопасности до 2035 года». 14:27   Долганский для всех: в музее природы и этнографии «Заповедников Таймыра» проходит месячник, посвящённый 40-летию долганской письменности и литературы.
13:52   «Норникель» - победитель премии «Сноб» в номинации «Экология». 13:51   Таймыр встречает «Большой Аргиш».
13:49   «Брат мой»: норильский театр готовится к премьере, которая состоится уже 23 ноября. 13:48   Норильчанин отсудил у производителей мебели 400 тысяч рублей.
13:36   Изменения в муниципальной программе помогут восполнить нехватку врачебных кадров. 12:57   Мировой масштаб: сегодня весь день в Норильске проходит конференция Ассоциации мэров зимних городов.




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