Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/41587

19 ноября 2019, 16:44



Делегация из Страны восходящего солнца, основатели Ассоциации зимних городов мира, побывали Надеждинском металлургическом заводе.

Знакомство с предприятием началось с музея, где собраны знаковые и теперь уже довольно редкие экспонаты истории завода. Японцы очень впечатлились, когда узнали, какую площадь занимает завод, - более 2 910 330 кв. метров. Ранее на этом месте располагался целый аэропорт. Раритетные экспонаты, которые силами заводчан до сих пор находятся в рабочем состоянии, гостям посчастливилось не только увидеть, но даже услышать – как, например, старый патефон, заведённый специалистом завода, или исправно выстукивающая буквы механическая печатная машинка. Макеты продукции металлургического производства – например, товарная упаковка никеля - тоже выглядели внушительно, но больше всего гостей поразили слитки кобальта, помещенные в музей как последнее свидетельство существования первенца металлургического производства в Норильске, ныне закрытого никелевого завода. Попытка поднять один такой слиток с первого раза японцу не удалась, чем вызвала у гостей бурю эмоций. Рассказ о сегодняшнем дне промышленного производства в Норильске неизменно затрагивал вопрос модернизации и перспектив развития. Повествуя об уже закрытом никелевом заводе, заводчане совершенно справедливо акцентировали внимание на переносе мощностей к ним на «Надежду». Причём в сегодняшних условиях экономика Большого Норильска приобретает уже новые, высокотехнологичные черты, интегрированные с современными экологическими программами. Именно этот аспект оказался особенно близок японским гостям как одним из прародителей экономики высоких технологий. Жителей Саппоро заинтересовал шоу-рум «Серного проекта». Знакомство с реализуемым в «Норникеле» экологическим проектом произвело сильное впечатление на японскую делегацию. В первую очередь самим фактом заложенного в программу снижения вредных выбросов в атмосферу Норильска до 90 процентов. Посмотрев фильм о проекте, гости убедились в масштабности программы и её компонентов на территориях присутствия компании – на Таймыре, Кольском полуострове и в Забайкалье. Ведь речь идёт о модернизации производства с учётом всех экологических факторов. Одним из приоритетных направлений стратегии «Норникеля» является комплексная экологическая программа, объём инвестиций в которую составит около 3,5 млрд долларов до 2030 года. Аналогов такой программы нет нигде в мире. Информация о том, что «Серный проект» получил одобрение на уровне президента и правительства, предусматривающее определённые меры поддержки, лишний раз убедили гостей, что слова президента «Норникеля» Владимира Потанина о реализации программы в любом случае - образец серьёзного государственного мышления. Фото: Дениса Кожевникова

Просмотров:162 Это стало одним из ключевых пунктов программы пребывания гостей из Саппоро в Норильске.Знакомство с предприятием началось с музея, где собраны знаковые и теперь уже довольно редкие экспонаты истории завода. Японцы очень впечатлились, когда узнали, какую площадь занимает завод, - более 2 910 330 кв. метров. Ранее на этом месте располагался целый аэропорт.Раритетные экспонаты, которые силами заводчан до сих пор находятся в рабочем состоянии, гостям посчастливилось не только увидеть, но даже услышать – как, например, старый патефон, заведённый специалистом завода, или исправно выстукивающая буквы механическая печатная машинка. Макеты продукции металлургического производства – например, товарная упаковка никеля - тоже выглядели внушительно, но больше всего гостей поразили слитки кобальта, помещенные в музей как последнее свидетельство существования первенца металлургического производства в Норильске, ныне закрытого никелевого завода. Попытка поднять один такой слиток с первого раза японцу не удалась, чем вызвала у гостей бурю эмоций.Рассказ о сегодняшнем дне промышленного производства в Норильске неизменно затрагивал вопрос модернизации и перспектив развития. Повествуя об уже закрытом никелевом заводе, заводчане совершенно справедливо акцентировали внимание на переносе мощностей к ним на «Надежду». Причём в сегодняшних условиях экономика Большого Норильска приобретает уже новые, высокотехнологичные черты, интегрированные с современными экологическими программами. Именно этот аспект оказался особенно близок японским гостям как одним из прародителей экономики высоких технологий.Жителей Саппоро заинтересовал шоу-рум «Серного проекта». Знакомство с реализуемым в «Норникеле» экологическим проектом произвело сильное впечатление на японскую делегацию. В первую очередь самим фактом заложенного в программу снижения вредных выбросов в атмосферу Норильска до 90 процентов.Посмотрев фильм о проекте, гости убедились в масштабности программы и её компонентов на территориях присутствия компании – на Таймыре, Кольском полуострове и в Забайкалье. Ведь речь идёт о модернизации производства с учётом всех экологических факторов. Одним из приоритетных направлений стратегии «Норникеля» является комплексная экологическая программа, объём инвестиций в которую составит около 3,5 млрд долларов до 2030 года. Аналогов такой программы нет нигде в мире.Информация о том, что «Серный проект» получил одобрение на уровне президента и правительства, предусматривающее определённые меры поддержки, лишний раз убедили гостей, что слова президента «Норникеля» Владимира Потанина о реализации программы в любом случае - образец серьёзного государственного мышления.Фото: Дениса Кожевникова