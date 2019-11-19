Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/41588

19 ноября 2019, 17:11



«Норникель» порадует детвору интересным и познавательным новогодним подарком.

Обладателями новогодних сюрпризов станет более 42 тысяч ребятишек от рождения до 15 лет. Подарочный набор состоит из яркого, лёгкого и прочного рюкзака с логотипом «Норникеля», набора сладостей весом 700 граммов от известных российских производителей, корпоративной поздравительной открытки. Отличное дополнение - подарочная книга «Секреты огня» в твёрдом перелёте. На её страницах озорной и любознательный лисёнок расскажет всё об огне, о том, как он повлиял на литературу и искусство, какой бывает эта обжигающая и согревающая стихия, а также предложит решить головоломки и загадки. Ну и, конечно, дополнит всё это богатство мягкая игрушка лисёнка в шарфе с логотипом «Норникеля». Фото Владимира Макушкина

Просмотров:475 Сегодня главный специалист управления корпоративных проектов Заполярного филиала «Норникеля» Наталья Гладкая рассказала о том, какими подарками будет одаривать компания детей своих работников. Часть новогодних подарков будет передана в качестве благотворительной помощи в общественные организации и учреждения для детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Выдача подарков начнётся уже на этой неделе и продлится до 20 декабря.Обладателями новогодних сюрпризов станет более 42 тысяч ребятишек от рождения до 15 лет. Подарочный набор состоит из яркого, лёгкого и прочного рюкзака с логотипом «Норникеля», набора сладостей весом 700 граммов от известных российских производителей, корпоративной поздравительной открытки. Отличное дополнение - подарочная книга «Секреты огня» в твёрдом перелёте. На её страницах озорной и любознательный лисёнок расскажет всё об огне, о том, как он повлиял на литературу и искусство, какой бывает эта обжигающая и согревающая стихия, а также предложит решить головоломки и загадки. Ну и, конечно, дополнит всё это богатство мягкая игрушка лисёнка в шарфе с логотипом «Норникеля».Фото Владимира Макушкина